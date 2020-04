Del coronavirus al cambio de mando el 16 de agosto

La sucesión del presiden­te Medina, establecida en la Constitución de la Repú­blica el 16 de agosto como se haría cada cuatro años, es objeto de elucubracio­nes por parte de amigos y adversarios de su régimen y por abogados que han llevado sus litigios a los programas de televisión.

En su último discurso el presidente Medina dejó bien claro que terminaría su mandato el venidero 16 de agosto, al decir que pa­ra la fecha “ya yo no seré su presidente”. En ese mo­mento, el viernes 17, aun­que por separado, decretó la extensión del toque de queda hasta el 30 de abril, por la pandemia Covid-19.

Las sospechas sobre to­do de los adversarios más furibundos del gobernan­te se anteponen a la reali­dad de que debe dejar el poder en la fecha estable­cida, aunque la pandemia del Covid19 haya pues­to en dudas la celebración de las elecciones de julio próximo.

Ya al momento de anun­ciar que pediría la reunión de las cámaras legislativas, críticos a muerte del go­bernante expresaron sus sospechas de que detrás de esa declaratoria de ex­cepción estaba el deseo de prolongar su Presidencia, como lo hizo Trujillo a raíz del huracán San Zenón en 1930.

Los abogados concuer­dan en una cosa y es que la Constitución vigente no anticipó la posibilidad de que se produjera una situación como la que se menciona, que por una causa de fuerza mayor, co­mo sería el caso de la pan­demia, los comicios tuvie­ran que suspenderse y por tanto la juramentación.

Algunos creen que la Constitución podría ajus­tarse a que si Medina ter­mina el 16 de agosto sin que se hayan celebrado las elecciones del 5 de ju­lio, ocuparía el puesto el presidente de la Supre­ma Corte de Justicia, SCJ, quien convocaría la Asam­blea Nacional para esco­ger al sustituto.

Otros dicen que no, que el presidente de ese poder del Estado no podría con­vocar una Asamblea cuyos miembros, senadores y di­putados, cesarían en sus funciones el venidero 16 de agosto. Se habla enton­ces de un vacío de poder, pero no se menciona qué pasaría si el juez de la SCJ se negara a asumir una in­terinidad.

Se aboga también por­que Medina se mantenga en el poder en base a lo que estipula la Constitu­ción, en el sentido de que las autoridades de manda­to electivo seguirán en sus funciones hasta la elec­ción de los sustitutos y ello incluiría al presidente y a la vicepresidenta, en el ca­so actual.

El último que ofreció su opinión ayer viernes fue el abogado Cándido Simón, quien planteó una tesis tan conflictiva como las demás, que atribuiría al Tribunal Constitucional la capacidad de “habilitar al presidente Medina en ca­lidad de presidente en fun­ciones” hasta elegir el susti­tuto.

El ministro administra­tivo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien nor­malmente habla por lo que el presidente Medina diría, aseguró ayer que la admi­nistración del gobernan­te no estará ni un solo día después del 16 de agosto, cuando está marcado el tér­mino constitucional de 4 años.

Covid-19

Para Medina lo principal actualmente es que se cum­plan los programas que lle­van a cabo el ministerio de Salud Pública y el Seguro Nacional de Salud, SENA­SA. El primero dirigido por el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y el segundo, por el doctor Chanel Rosa Chupani, ambos en armo­nía con el ministro Gustavo Montalvo.

Medina ha seguido ajus­tado a lo que dice la Or­ganización Mundial de la Salud, OMS, y la Organi­zación Panamericana de la salud, OPS. Afirma que no puso en práctica antes las medidas recomendadas por las dos instituciones de Naciones Unidas, ONU, pa­ra no entorpecer las últimas elecciones municipales.

Montalvo ha pronun­ciado varios discursos y ha asegurado los planes pa­ra garantizar el abasteci­miento de alimentos a la población, a la que se le pi­de permanecer dentro de sus casas y ponerse masca­rillas si tienen que salir, pa­ra protegerse de la pande­mia. El gobierno ha pagado un complemento del sala­rio a trabajadores despedi­dos y a los afiliados a Soli­daridad.

El jueves la vicepresiden­ta de la República, Margari­ta Cedeño dijo que se con­templa integrar hasta 70 mil hogares en el progra­ma temporal “quédate en casa”, entre los cuales ci­tó a buhoneros, motocon­chistas, estilistas de belleza, taxistas, chiriperos y traba­jadores informales.

El gobierno ha mante­nido el toque de queda du­rante el último mes, acogi­do por la mayoría del país en los campos y en las cir­cunscripciones donde vive la gente más educada, entre las 5 de la tarde y las 6 de la mañana, y con la queja de refunfuñones de las perife­rias que quieren la calle.

Hasta ayer la Policía y soldados del Ejército ha­bían detenido a más de 45,000 personas desafian­tes del toque de queda y que se reúnen en patios y callejones a jugar dominó y tomar tragos. Los galle­ros han lidiado en “encerro­nas”, como lo hicieron du­rante la férrea dictadura de Trujillo en días de veda.

A Medina lo que le con­viene es que la pandemia ceda paso a un período de alivio de los contagios, dis­minución de las muertes, retorno de la tranquilidad, la supresión del toque de queda y un suave co­mienzo de la campaña elec­toral para que se cumplan las elecciones del 5 de ju­lio y la toma de posesión de agosto.

Sin que se lo haya pro­puesto, Medina ha visto crecer en el aprecio del pú­blico la imagen de su can­didato Gonzalo Castillo, a quien ya algunas encuestas colocan parejo o arriba del considerado hasta reciente­mente como puntero, Luis Abinader, del Partido Revo­lucionario Moderno, PRM.

Castillo mantiene una formidable campaña por te­levisión y radio, que com­pite en lo lacrimoso con la menor de Abinader, quien montó un hospital en La Ve­ga y ha recibido ayuda ofi­cial. Quizás consciente de su situación, ha ofrecido concertar con el régimen de Medina acuerdos de cara a la pandemia. No ha tenido respuesta.