Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

Desde que fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez ha ido anunciando cambios ministeriales en Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, así como designaciones militares.

Rodríguez informó el pasado 6 de enero, tres días después de la captura de Maduro, sobre la designación del expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Ese mismo día también destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, al mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Rodríguez fue juramentada ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en Caracas del pasado 3 de enero.

Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso “exploratorio” para retomar relaciones con Washington, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso del Gobierno de Trump.

Fuente: CNN en español.