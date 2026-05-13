Internacionales
Demócratas exigen a Trump no invadir Cuba ni detener a sus migrantes en Guantánamo
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RESUMEN
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Un grupo de congresistas demócratas envió una carta a la Administración de Donald Trump en la que exige que abandone cualquier plan de acción militar contra Cuba y que no utilice la base estadounidense de Guantánamo para la detención de migrantes cubanos.
La misiva, a la que tuvo acceso EFE, se envió a los secretarios de Defensa, Pete Hegseth; de Estado, Marco Rubio; y de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y está firmada por más de 30 legisladores, encabezados por la demócrata Delia Ramírez, de Illinois.