Denuncian actor Andrés Castillo por acoso y coacción a menor de 14 años

Una grave denuncia fue realizada por la madre de una menor de 14 años contra el actor dominicano Andrés Castillo. El Informe con Alicia Ortega reveló conversaciones del actor con la adolescente donde él le prometía un rol en una supuesta película que él protagonizaría y que el antagonista sería el actor de Hollywood, Mark Walhberg. Rol por el que cobraría una alta suma de dinero.

El actor justificaba la supuesta cinta con una foto que había publicado en su Instagram, donde se le ve junto con el actor estadunidense, pues participó como extra en la cinta que Walghberg rodó en el país el año pasado denominada Rey Arturo.

La madre explicó que ella y su hija conocieron a Castillo en un casting, y que en ese momento conversaron y todo fluyó normal, «como cualquier persona a la que acabas de conocer».

Al ofrecer una entrevista a El Informe, de la periodista Alicia Ortega, dijo que, dos meses después del encuentro, el actor contactó a su hija a través de las redes sociales y empezó a insistirle para que saliera de su casa a altas horas de noche, sin consentimiento de sus padres, para reunirse con él.

“La película es muy privada. La película es de Paramount Pictures. Esta gente no son dominicanas, son americanos, de estudios de Hollywood, son gente muy, muy, muy jodona”, le habría dicho Castillo a la menor en una de las llamadas que le hiciera para intentar que la niña se viera a solas con él.

La madre alegó que a pesar de haber puesto la denuncia en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Distrito Nacional hace tres meses, todavía las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

“Yo voy a estar aquí hasta las 11:00 lo que yo no quiero es que ella tenga una mala impresión, pero al mismo tiempo yo nunca recibo padres. ¿entiendes? Entonces no quiero que se mal interprete, si tienes que pedir permiso para ir algún sitio pues tú lo pides y tú vas y tu regresas, pero si hay que venir con equipos yo no los voy a recibir, mi asistente que es una mujer ella tampoco puede. Entonces si no puedes tú me dices y yo te mando el guion otro día”, invitó Castillo a la menor.

La denunciante destacó que al pasar el tiempo el actor era más insistente; e incluso insistiendo a la joven a que salga sin autorización de su casa o que mienta sobre el lugar donde estaría.

Vida rodeada de excesos

En una entrevista para Diario Libre, Castillo habló de sus problemas de adicción y como la actuación lo ayudó a salir de ese proceso. También reveló los proyectos que tenía encarpeta.

A temprana edad me di cuenta que tenía una tendencia a crear caos. Si veo todo muy tranquilo quiero destruirlo, quemarlo todo, es una locura que vive dentro de mi cabeza que yo tengo que controlar aún hoy en día, y eso mezclado con un consumo alto de drogas y alcohol por muchos años, fueron la gasolina para esa locura”, estimó extremadamente sincero, una de sus características más evidentes, según relató.

Y continuó. “Hace menos de dos años, finalmente pude entrar a rehabilitación y tomar las riendas de mi vida”. Todo esto que narra sucedía paralelo a su vida como actor, ya hacía películas.

“Pude tranquilizar esa locura de mi cabeza, enfocarme solamente en cosas positivas, como mi arte y mi música. Tengo un año y medio sobrio de sustancias alucinógenas. Tengo todo muy encajado después de un pasado muy turbulento, producto del pasado mental que tenía, sumado al abuso de sustancias”, reiteró.

“Este año tengo cinco películas por salir, dos protagónicos, una de ellas dirigida por Juan Basanta y la otra por Hans García”, confesó emocionado el intérprete durante una entrevista con Diario Libre, destacando que son los dos proyectos cinematográficos más importantes de su carrera.

Además, señaló que continuaba inmerso en su proceso musical, y adelantó que ahora en enero sale su primera canción que se llama “Ganadores”, una canción muy personal donde narra parte de sus vivencias.

FUENTE DIARIO LIBRE