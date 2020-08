Denuncian cancelaciones en Alcaldía de Santo Domingo Este

Las denuncias de cancelaciones de empleados en la Alcaldía de Santo Domingo Este son ciertas, pero obedecen a una “limpieza” de la nómina debido a la gran cantidad de personas que cobraba sueldos sin ejercer ninguna labor.

La directora de Comunicación de la Alcaldía, Nilda Alaniz, confirmó las denuncias y reveló que al asumir las nuevas autoridades encontraron alrededor de 15 nóminas y se ha logrado reducirlas a siete mediante un proceso de depuración.

Explicó que muchas de las personas despedidas no participaban de la laborees diarias de la Alcaldía porque cualquier despido que se ha hecho es bajo el amparo de la Ley porque no se hace cacería de brujas por partido político.

“Es obvio que al momento que se le bloquea el pago vía tarjeta, entonces vienen ahora y reclaman. Fíjate que de lo que algunas personas se quejan es de que todavía no le han dado empleos a los perremeistas porque el alcalde se está manejando por lo legal, está despidiendo como se debe, lo hace con aquellas personas que no están haciendo su trabajo y esos son los que se están retirando de la nómina”, dijo.

Yaneris Contreras informó que laboraba en la funeraria municipal de la Charles de Gaulle desde hacía cuatro años y el día 10 de julio fue cancelada sin justificación y a pesar de que está embarcada. Explicó que en principio no sabía que estaba en proceso de gestación, pero que luego llevó la prueba de su embarazo y como quiera la despidieron, reveló.

Indicó que junto a ella otros compañeros también fueron cancelados a pesar de que hacían su trabajo y solo dejaron dos personas en el área donde trabaja.

Tengo casi tres meses de embarazo, cuando me llamaron para cancelarme yo tenía mi sospecha de que estaba embarazada y se lo había dicho a mi jefe inmediato, pero no tenía ningún papel, luego fui el lunes con el análisis que me hice y salió positivo mi embarazo y me dijeron no importa, como quiera esta cancelada”, narró.

Sostuvo que la justificación contenida en la carta que se le entrega a cada despedido es por reducción de personal.

Sin embargo, el departamento que se encarga de las desvinculaciones, a través de la Dirección de Comunicación, informó que la joven Yaneris Contreras nunca informó que no dijo que estaba embarazada cuando se le comunicó su cancelación y que fue cuatro días después que llevó una prueba de que supuestamente está embarazada.

Indicó que la ex colaboradora había perdido un embarazo de cuatro meses, que era de desconocimiento de las autoridades edilicias.

Otro afectado es Jaimito Bobea, exadministrador de la funeraria municipal de la Charles de Gaulle, quien informó que luego de casi 14 años de labor fue cancelado pro la actual administración de la Alcaldía de santo Domingo Este. Se identificó como un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y entiende que las cancelaciones cuando hay cambio de autoridades se hace para colocar a su gente.

Aunque considera que no debe ser así, que cada persona que trabaja tiene derecho a un empleo, pero que lamentablemente así es que funcionan las cosas públicas en el país.

“Yo considero que hay personas que hacen su trabajo, que necesitan su empleo y no deberían ser removidos si primero cumple con su trabajo y segundo si nunca hubo queja de nada, pero lamentablemente en nuestro país las cosas funcionan así”, indicó.

