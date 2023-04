Denuncian empresa de Pedro Brand por supuesta estafa piramidal

Les presentó una empresa con registro nacional de contribuyente (RNC), les hizo firmar un contrato como garantía del dinero que les recibiría y les prometió una rentabilidad de 10 % mensual al monto invertido. Ahora, el gestor financiero que les recibió cientos de miles de pesos no aparece, repitiendo en el país la historia de estafa mediante esquema piramidal que desde el año pasado ha afectado a cientos, en los conocidos escándalos públicos de Mantequilla (Wilkin García Peguero) y el de Jairon González.

En este nuevo caso, la denuncia es contra la empresa Smart Blessing Consulting y su propietarioÁlvaro José Uribe Doñé, a quien dos de sus víctimas-inversionistas piden que sea detenido para que les devuelva su dinero.

La empresa tiene domicilio en el kilómetro 18 de la Autopista Duarte, en Pedro Brand, según la información que aparece en internet sobre ella y en los documentos de contratos que tienen los denunciantes.

Euryn Despradel Mejía y Héctor Bienvenido Álvarez Cuevas denunciaron a Diario Libre que entregaron 100,000 pesos y 10,000 dólares, respectivamente, a Uribe Doñé, quien les prometió invertirlo en el mercado bursátil.

“Ellos pedían un capital mínimo inicial de 100,000”, especificó Despradel Mejía, quien dijo haber creído en el negocio, porque era una empresa con local fijo, con documentos, además de que varios pastores evangélicos actuaban como gestores, buscando a los inversionistas.

Contó que entró al negocio de la mano de un excompañero de trabajo que renunció a la institución pública en la que ambos laboraban para irse a trabajar a la referida empresa y le “iba muy bien”.

Álvarez Cueva participó junto con su esposa motivado por su pastor. También porque pensó que un 10 % al mes, sería el 120 % al año y le resultaba atractivo. Sin embargo, tras dos entregas de beneficio que no le suman más de 40,000 pesos, recibió una notificación de la empresa de que ya no pagarían un 10 % sino el 7 %.

La rebaja del porcentaje no le gustó y Álvarez Cuevas dice que pidió el reembolso de su capital. La solicitud fue en noviembre del año pasado y a la fecha solo ha recibido las promesas iniciales de Uribe Doné de que le pagaría, sin que esto ocurra.

El 6 de marzo pasado, el hombre que dice tener un negocio de bicicletas, interpuso una denuncia ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.

En la denuncia describe el contrato que firmó con Smart Blessing Consulting de fecha 13 de septiembre de 2022, y la solicitud de devolución de dinero del noviembre de ese mismo año.

Pero ellos no son los únicos. Los dos hombres aseguraron que los estafados sumarían más de 2,000 y que solo en un grupo de WhatsApp que han creado para gestionar los cobros, hay más de 300 personas. Los montos que mencionan van desde los 100,000 pesos hasta millones.

Ante la supuesta desaparición de Uribe Doné, Despradel Mejía y Álvarez Cuevas instan a las autoridades a agilizar y dar con el paradero del supuesto gestor financiero para que les devuelva su capital y que pague en la justicia por lo que ellos entienden es un delito de estafa.

Dos denuncias

Desde la Procuraduría se confirmó que tienen dos denuncias contra Uribe Doné y la empresa Smart Blessing Consulting, una por estafa y la otra por abuso de confianza.

Aviso de la Superintendencia

El pasado 17 de marzo, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana colgó en su página un aviso de advertencia en el que indicaba que “Smart Blessing Consulting, SRL, con el RNC 1-32-48968-3 y los Señores Álvaro José Uribe Doné, cédula de identidad y electoral No. 228-0004003-6, Domerys Ramírez Espinal, cédula de identidad y electoral No. 228-0006353-3, Alexis Solano Frías, cédula de identidad y electoral No. 402-2087187-1, Francelis Hernández Tavárez, cédula de identidad y electoral No. 402-2753286-4, como personas vinculadas a la entidad, no están inscritos en el registro del mercado de valores, por lo que, los mismos no están autorizados, regulados ni supervisados por este órgano regulador”.

