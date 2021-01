Denuncian Gobierno no ha pagado a médicos contratados para tratar el COVID-19

Diario Libre contactó a Waldo Ariel Suero, presidente del gremio, quien confirmó que existe un grupo de médicos en esa situación, pero dijo entender que la cantidad es menor. Calificó el hecho como “un abuso y algo intolerable” de las autoridades.

Expuso que ha tratado en varias ocasiones el tema con el ministro de Salud, Plutarco Arias, de quien dijo que solo ha recibido promesas, pero nunca una solución.

“Es verdad, no son mil médicos, fueron como 300 y pico médicos que no les han pagado, eso es verdad, es verdad. Es correcto y nosotros ya hablamos con el secretario (ministro) para que les paguen, tienen como tres o cuatro meses que no les han pagado, eso es un abuso, es intolerable, el ministro de Salud Pública tiene que responder, poner a trabajar a los médicos a bregar con COVID-19 y no les pagan, eso es cierto”, contestó.

“Yo se lo he dicho al ministro personalmente varias veces y su respuesta como todo un político, que le va a pagar y no paga”, indicó a la pregunta de qué ha hecho el CMD respecto a la situación.

Agreó que el Gobierno tiene que pagarle a esos médicos lo antes posible y “si no, nosotros vamos a hacer una asamblea con esos médicos para tomar una decisión”.

