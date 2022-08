Denuncian Inabie adjudicó a importadora de pollo 99 millones en pan y galletas

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, (UMPIH), denunció supuestas irregularidades en los procesos de licitación de pan y galletas realizados en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), como descalificaciones injustas y adjudicaciones desproporcionadas.

Asegura que la adjudicación se hizo sin tomar en consideración los criterios establecidos, ni el marco normativo de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Issachart Burgos, presidente de UMPIH, dijo que en los procesos de pan y galletas se han presentado violaciones al marco normativo, como el impedimento de depósito de oferta física, habilitados sin adjudicar, supuesto mal cálculo de ITBIS, y no conformidades en visitas de peritos, afectando a más del 20% de los suplidores y poniendo en peligro la continuidad del proceso, o la calidad del servicio brindado.

“Como resultado de estos sorteos irregulares, tenemos el caso en la provincia La Altagracia, donde el oferente Calipollo con RNC:13257558-1 resultó beneficiado con 10 lotes y una adjudicación por un monto de 99,884,289.69 pesos y nos llama la atención que esta empresa fue constituida según su registro mercantil el día 15 de marzo de 2022 en el Seibo”, denunció.

Dijo que la principal actividad comercial de Calipollo es la importación, distribución y comercialización de carne de pollo, venta de comida criolla y extranjera y el 22 de abril de 2022 fue modificado su Registro de Proveedor del Estado para agregar productos de panadería, habilitándolo así para la licitación del Inabie.

Afirman, además, que a muchas panaderías no se les permitió participar, pues no pudieron subir sus ofertas al portal por alegadas fallas técnicas, a pesar de contar con un documento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que así lo certificaba.

Igualmente, denunciaron que alrededor de un 25 % de inhabilitados por colocar ITBIS errado en el Portal.

Burgos explicó que, al hablar de un proceso de precio único, el formulario de oferta económica, y el sobre B en sentido general, pierden razón de ser. La descalificación de oferentes por formalismos en el sobre B, es improcedente, y fue detallado por la Dirección General de Compras y Contrataciones en la comunicación dirigida al Inabie, referencia DGCP44-2021-007506.

“En conclusión, al margen de que el Pliego establezca el marco normativo para un proceso de licitación, la DGCP se pronunció al respecto, y declaró que la descalificación por no presentación de sobre B en un proceso de precio único, es improcedente. Si la presentación del sobre B no es necesaria en un proceso de precio único, menos necesaria e incidentes, son las situaciones derivadas de su presentación errónea”, afirma Burgos.

Hacen llamado al Presidente

El Consejo de UMPIH, hizo un llamado al presidente Luis Abinader, para que intervenga pues este es el gobierno de las Mipymess por su importancia en generación de empleos y su aporte al PIB de un 40 %, siendo el 98 % de las empresas en nuestro país.

Destacaron que el apoyo al financiamiento del sector y la emisión del decreto 31-22 que dejan claramente demostrada la voluntad política a favor del desarrollo de los sectores productivos nacionales.

“Señor presidente, apelamos a su apoyo para no dejar afuera cientos de Mipymes que pueden tener oportunidad de continuar como suplidores del Inabie, no permita que se pierdan miles de empleos directos e indirectos y lo más importante, no permita que se pierda la garantía de calidad, cantidad e inocuidad en los alimentos que reciben nuestros estudiantes en las escuelas de todo el territorio. En este sentido, frente a todas las irregularidades presentadas, pedimos su intervención para que sea cancelado este proceso”, concluyó.

