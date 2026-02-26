Denuncian joven fue apuñalado por oficial tras “roce” de tránsito en SDE

El periodista y panelista de El Sol de la Mañana, Pedro Jiménez, presentó este jueves una denuncia con fuerte llamado a la responsabilidad institucional y a la sensatez social: un joven trabajador asegura que fue apuñalado por un oficial de la Fuerza Aérea tras un altercado de tránsito mínimo, un “roce” que —según el relato— ni siquiera terminó en choque.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Espinosa, contratista de una empresa distribuidora de electricidad. De acuerdo con la narración expuesta en el programa, Espinosa se trasladaba en un vehículo hacia un trabajo en Santo Domingo Este cuando el conductor frenó a corta distancia del automóvil de un oficial. “No ocurrió nada, no hubo impacto, pero se armó una discusión”, explicó Jiménez, al describir el contexto.

Según la denuncia, el oficial Wilson Olivo Canaán se habría desmontado del vehículo en actitud agresiva y culminó hiriendo con un arma blanca a Espinosa. El joven afirma que el ataque iba dirigido al pecho y que logró desviar el golpe colocando el antebrazo, lo que le provocó una lesión profunda que requirió atención médica y muestra un proceso de recuperación.

Señalamientos contra la Fiscalía: “¿Llegaste a un acuerdo?”

Pedro Jiménez advirtió que, más allá del hecho violento, el componente más preocupante es lo que el joven dice haber vivido luego en el sistema: Espinosa presentó querella ante el procurador fiscal de Santo Domingo Este, Juan Carlos Ignacio, y asegura que en varias ocasiones le han insinuado que “tiene que llegar a un acuerdo” con el señalado agresor.

Jiménez fue enfático en que un proceso penal por una agresión de esta naturaleza no puede depender de presiones informales ni de arreglos forzados, y recordó que el rol del Ministerio Público es garantizar el curso de una investigación y someter el caso para que un juez decida. “Esto es un tema de orden público”, sostuvo el panelista durante su comentario.

Importante:

Luis Alberto Espinosa denuncia que fue herido con un arma blanca tras un altercado vial menor

Señala como agresor al oficial de la Fuerza Aérea Wilson Olivo Canaán

Asegura que la estocada iba dirigida al pecho y se protegió con el antebrazo

Dice que en la Fiscalía le han insistido en “llegar a un acuerdo” en vez de procesar el caso

Se pide intervención del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea

Llamado a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Defensa

En el espacio se reclamó la intervención de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa para que el caso sea investigado y se fijen responsabilidades, escuchando todas las partes, pero sin permitir que el expediente se diluya. También se consideró que el oficial señalado debería presentarse y ofrecer su versión de los hechos.

Mas detalles:

Por un roce de tránsito no se saca un puñal

La víctima no puede cargar con una orden de arresto

Esto es un asunto de orden público

La intolerancia está poniendo a la familia en riesgo

Jiménez subrayó que, de confirmarse la agresión, el daño no solo es físico: es un golpe a la confianza pública y a la idea de autoridad como protección, no como amenaza. “Ese muchacho pudo haber perdido la vida”, dijo, al insistir en la dimensión humana del caso.

El trasfondo: intolerancia y violencia cotidiana

El periodista conectó la denuncia con un fenómeno que —a su juicio— está “comiéndose a la sociedad”: la intolerancia que convierte cualquier situación vial en una confrontación. Su mensaje final fue una advertencia y un llamado: ningún roce de tránsito justifica sacar un arma blanca.

“Dejemos los problemas en la casa… apostemos a la tolerancia”, concluyó, pidiendo que este caso no quede sin respuesta y que la justicia actúe con transparencia.

Fuente: RCC