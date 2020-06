Denuncian más de dos mil dominicanos empadronados en Canadá no podrán votar por falta de información a tiempo

Canadá- La abogada dominicana residente en Canadá, Sabrina de la Cruz, denunció que más de dos mil dominicanos empadronados en ese país no podrán ejercer el derecho al voto porque no tendrán la oportunidad de viajar a Albany, New York.

De la Cruz se quejó de que los dominicanos en las diferentes ciudades de Canadá no fueron debidamente informados del cambio de lugar para ejercer su derecho al voto y que la información apenas les ha llegado después que hizo pública la denuncia.

Insistió en que es sospecho que los dominicanos no conozcan la fecha de la carta que envió el gobierno de Canadá a la Cancillería Dominicana autorizando el proceso de votación en su territorio, que sería la prueba para saber si la Junta Central contaba con el tiempo para organizar las votaciones donde corresponde.

“La carta del gobierno de Canadá autorizando que se celebren las elecciones aquí no la ha visto nadie, nosotros suponemos que la carta tiene una fecha anterior a todo esto y que ellos la engavetaron porque no le convenía para hacer todas las vagabundería del mundo”, explicó la abogada.

Explicó que desde Canadá no hay vuelos directos a Albany, por lo que habría que tomar un vuelo a New York y otro hacia allá, lo que serían seis horas para ir y seis horas para regresar, a lo que se suma las restricciones que ha impuesto Estados Unidos por la pandemia.

Consideró como un irrespeto a los 2,227 dominicanos que tomaron el tiempo para empadronarse y que ahora no podrán ejercer su derecho al voto porque se han enterado por accidente que fueron trasladados a la referida ciudad.