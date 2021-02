Denuncian “silencio cómplice” de autoridades con empresa contamina con plomo en Haina

Miles de habitantes del barrio Los Desamparados, en el municipio de Haina, conviven con un exceso de plomo en la sangre, equivalente al doble de lo permitido por las leyes del país, debido a las graves violaciones de las normas cometidas por la empresa de baterías Verde Ecoriciclaje Industrial (VERY).

La denuncia la hizo el abogado Romeo del Valle, a nombre de las Organizaciones Comunitarias de Haina, quien dijo que para buscar solución a la problemática han recurrido sin éxito al Ministerio Público de San Cristóbal, a la Procuraduría Ambiental de la provincia y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, Del Valle dijo que lo que han recibido por respuesta es el “silencio cómplice de todas las autoridades donde han acudido reclamando el cese de las operaciones de la empresa de baterías Verde Ecoreciclaje, para que esta gente tenga una mejor vida”.

Hablando en rueda de prensa, informó que los munícipes, entre los cuales hay cientos de niños menores de edad, se hicieron exámenes que “arrojaron como resultado un exceso de plomo en la sangre, de casi el doble de lo permitido por la regulación vigente”.

Explicó Del Valle, que por diferentes vías han solicitado la intervención del Salud Publica mediante acto de alguacil, querellas, acto conclusivo y con los informes que por sentencia han dicho que esa empresa está contaminando, que hace invivible la zona para los habitantes de Haina, y la respuesta ha sido “el silencio”.

INTENSIFICARAN LUCHA

Organizaciones Comunitarias del municipio de Haina advirtieron hoy que intensificaran su lucha “hasta las últimas consecuencias” para lograr que el Ministerio de Medio Ambiente cumpla con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena el cierre de la empresa de baterías Verde Ecoreciclaje Industria (VERY).

Las entidades señalan que procederán por todas las vías de derecho para defender la vida de más de 124,193 habitantes de esa comunidad, que están afectados por “un exceso de los niveles de plomo en la sangre” debido a la contaminación emanada de la referida empresa.

Indicaron, que no se explican cómo la empresa VERY continúa operando luego que una auditoría independiente de Medio Ambiente confirmó que no cumple con las normativas ambientales del país y “halló graves violaciones e irregularidades a su permiso de operaciones”.

Denunciaron que la auditoría, realizada por el auditor internacional Francisco Javier Martinez, fue ocultada por la pasada gestión de Medio Ambiente pese a que no cumple con las recomendaciones de la guía internacional de referencia ni las normativas establecidas por las leyes dominicanas.

“Sorprende que casi un año después de este estudio señalando la indolente contaminación de la empresa, todavía Medio Ambiente no ha procedido al cierre de operaciones dispuesto por el TSA, que tampoco cumple con los controles de plomo en la sangre a sus trabajadores que deben hacerse de manera trimestral”, expreso Herasme.

Los resultados de la auditoria fueron dados a conocer por el abogado Jorge Herasme, representante legal del Centro de Orientación y Protección al Consumo de Energía, Agua y Ambiente (COOPCEA), la Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Castro y la Fundación Voluntad Divina (FUNDOVI).

Indicaron que VERY infiltrando líquidos que contaminan los suelos, el subsuelo, las aguas subterráneas y los acuíferos. Revela, además, que comete serias violaciones al reglamento de gestión de sustancias, desechos químicos y de seguridad y salud en el trabajo.

Los comunitarios de Haina condenaron que Medio Ambiente, el ayuntamiento local, las autoridades de Salud Pública ni el Congreso Nacional han logrado hacer cumplir la sentencia que dispone el cierre de la empresa Verde Ecoreciclaje Industrial (VERY) para proteger y defender la vida de sus habitantes.

