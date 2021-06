Denuncian Vielka Calderón «Abogado del Estado de Santiago» continúa persecución en contra de defensores de Playa Encuentro

La Dr. Vielka Calderón Torres, en su calidad de Abogada del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte, procede a interponer Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1295-2021-SACO-00025, dictada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, en fecha 31 de mayo año 2021.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, procedió en fecha 18 de febrero año 2021, a darle ganancia de causa a más de 20 ciudadanos entre ellos; extranjeros, ambientalistas, funcionarios, ex -funcionarios, líderes comunitarios, abogados, y demás ciudadanos de la Junta Distrital de Cabarete y de Puerto Plata, donde dicho tribunal determino la no existencia de ningún ilícito penal en ocasión a la acusación presentada el Abogado del Estado.

Se recuerda que se encuentra apoderado el Procurador General Adjunto Adscrito a la Insectoría General del Ministerio Público, por faltas graves de dicha funcionaria en perjuicio de más de una decena de ciudadanos los cuales son perseguidos de manera injustificada desde noviembre del año 2019 hasta la fecha.

Denuncian que la Dr. Vielka Calderón Torres, aprovechando su investidura de Abogada del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte, a pesar de existir cerca de 12 sentencias las cuales han sido dictadas en torno a la protección de la denominada Playa Encuentro, continua su persecución personalista en perjuicio de la ciudadanía cabaretense y otros ciudadanos de Puerto Plata.

En otro orden tenemos la situación crítica que subsiste en la denominada Playa Encuentro, la cual pese de existir sentencias definitivas y con carácter vinculantes para todos los poderes del Estado incluyendo al Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte en cabeza de la Dr. Vielka Calderón Torres, esta última funcionaria del gobierno del Licdo. Luis R. Abinader Corona, quien a pesar de tener conocimiento de un sin número de decisiones a favor de Playa Encuentro y de sus defensores continua su desmán, evidenciando en consecuencia actuaciones personalistas.

No podemos pasar de desapercibido el traslado del LICDO. OSVALDO ANTONIO BONILLA HIRALDO, ex -procurador Fiscal Titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, hace unas cuantas semanas atrás, cuyo funcionario fue premiado por el gobierno del cambio, en vista de que dicho funcionario del gobierno del Licdo. Luis R. Abinader Corona, tiene una condena mediante la Ordenanza civil núm. 271-2020-SORD-00081, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, en fecha dieciocho (18) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), cuya decisión judicial le condena el 18 de diciembre del año 2020, a dicho funcionario al pago de la suma de UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL PESOS DOMINICANOS RD$1,098,000.00, por abstenerse de no dar cumplimiento a la Ordenanza No. 271-2019-SORD-00012, de fecha 08-02-2019, no obstante, ser beneficiario de ser trasladado para la ciudad de Santiago de Los Caballeros.

La Sentencia civil No. 271-2018-SSEN-00588, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Puerto Plata, ratificada por la TC/0106/19, apertura el camino que da acceso a la denominada Playa encuentro.

Esperemos que la Dr. Miriam Germán en su calidad de Procuradora General de la República, pueda interponer sus buenos oficios con la finalidad de poder frenar la persecución marcadamente personalistas de la Dr. Vielka Calderón Torres, así como también pueda dar pronta respuesta a las diferentes denuncias que existen en contra de dicha funcionaria así como del LICDO. OSVALDO ANTONIO BONILLA HIRALDO, ex -procurador Fiscal Titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Finalmente exhortamos de igual manera a la Dr. Miriam Germán, para que proceda interponer sus buenos oficios con la finalidad de proceder a liberar Playa Encuentro, del secuestro del cual fue objeto desde el 10 de julio del año 2018.

Fuente: https://somospueblo.com/denuncian-vielka-calderon-abogado-del-estado-de-santiago-continua-persecucion-en-contra-de-defensores-de-playa-encuentro/