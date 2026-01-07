Denuncias de mal manejo dominaron programa Supérate en gestión de Gloria Reyes

Desde el pasado lunes, el presidente Luis Abinader comenzó una “nueva etapa” de su gestión gubernamental recurriendo a realizar cambios y rotaciones en la dirección de las instituciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la sociedad dominicana.

En tan solo los primeros seis días del nuevo año 2026, el mandatario ha emitido dos decretos a través de los cuales ordenó la remoción del cargo de algunos funcionarios que lideraban entidades del Poder Ejecutivo señaladas constantemente por organizaciones políticas opositoras y otros sectores de la población debido al supuesto registro de irregularidades en el manejo de los fondos.

Uno de estos casos es la Dirección de Desarrollo Social Supérate, institución en la cual el presidente Abinader designó a Mayra Jiménez en sustitución de Gloria Reyes, quien ocupó la posición desde el 15 de junio de 2021. El mandatario decidió que Reyes y Jiménez hicieran un cambio de posición, razón por la cual Reyes pasa a ser la nueva ministra de la Mujer.

La entidad que dirigía Reyes recibió denuncias sobre clonaciones a las tarjetas con fondos económicos que serían entregados a personas de escasos recursos, fraudes e ineficiencia en la distribución de las ayudas sociales.

En marzo de 2022, se descubrió una estafa masiva gestada por comerciantes y que afectó a entre 30,000 y 40,000 beneficiarios. La misma fue estimada en alrededor de los RD$100 millones y el presidente Luis Abinader prometió que los implicados iban a caer presos.

En 2023, los casos de clonaciones y fraudes se mantuvieron a un ritmo preocupante, pues en marzo agentes de la Policía ocuparon 1,860 tarjetas clonadas de los beneficiarios del programa en el municipio Santo Domingo Norte.

El 6 de diciembre de 2024, miles de ciudadanos se quedaron esperando por la llegada del personal Superate, quien, de manera conjunta con otras instituciones del Gobierno, anunció con antelación su presencia para entregar RD$1,500 por motivos de las festividades navideñas. Luego de pasar horas haciendo fila sin recibir asistencia, las autoridades le informaron que serían convocados para otro día.

Reyes reaccionó el 4 de marzo de 2022 ante las acusaciones realizadas por entidades políticas opositoras, manifestando su respeto al erario público.

“Nosotros no usamos a los pobres como clientela política, nosotros los estamos acompañando a creer en sí mismos y a superar sus limitaciones, creando movilidad social y económica” subrayó.

Gabinete de Políticas Sociales

También se cita el Gabinete de Políticas Sociales, donde el gobernante Abinader decidió ayer colocar a Geonilda Vásquez en sustitución de Tony Frank Peña Guaba. Este exfuncionario estuvo en el puesto de mando desde 2020, fecha en la cual inició el primer periodo presidencial, terminando casi seis años después sus labores con diversos señalamientos por su desempeño. Estas ordenes ejecutivas están contenidas en el documento 2-26.

Las irregularidades

Meses después de asumir la posición, en diciembre de ese año, Peña Guaba incurrió en la comisión de anomalías al no cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas al realizar un proceso de licitación por un monto RD$116,216,101.04.

Esta cifra fue destinada por el entonces incumbente para pagar a un grupo de artistas dominicanos que tenían la responsabilidad de amenizas las fiestas navideñas, sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) detectó en 2023 que alrededor de RD$55,400,000,00 se ejecutaron sin cumplir con algunos mandatos de transparencia dictados en el marco legislativo.

El órgano de supervisión identificó en una auditoría violaciones durante la contratación de servicios para la reparación y mantenimiento de vehículos cuyo monto involucrado RD$1,442,306,04. Además, visualizó que de un monto de RD$116,216,101.04 ejecutado en nómina correspondiente al período 1 de septiembre del 2020 al 31 de abril del 2021, solo fue subida al portal transaccional el valor de RD$80,093,791.85 equivalente al 60.76%.

Los hallazgos también incluyen 23 vehículos que no fueron registrados en el Sistema de Inventario como lo establecen “las Normas Básicas de Control Interno relativas a la Administración de Inmuebles y Equipos ADC-3-002.13 y el Manual de Bienes Muebles e Inmuebles de la Dirección de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) en su letra E numeral 2”.

Por último, se visualizó falta de control en el registro de los mobiliarios en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), donde se observó que los Códigos del Sistema de Inventario no coinciden con los etiquetados en los mobiliarios, ni contienen las depreciaciones acumuladas.

