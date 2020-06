Denuncias de narcotráfico y corrupción se apoderan de tramos finales de las campañas

El PLD ha iniciado desde hace unas semanas una campaña de denuncias sobre candidatos del PRM supuestamente vinculados al narcotráfico, declaraciones en la que has estado a la cabeza el principal órgano de dirección, que es su Comité Político.

El pasado lunes 15 de junio, el PLD se «pronunció alarmado por el grado de penetración del narcotráfico en las actividades proselitistas del Partido Revolucionario Moderno, porque ante varios casos públicamente conocidos el partido que postula a la presidencia a Luís Abinader con su silencio denota insensibilidad e irresponsabilidad»; por lo que instaron a la Junta Central Electoral para evitar la inscripción de candidatos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.

Señalaron que el caso más notorio es el del señor Yamil Abreu Navarro, quien hasta hace poco fuera director de la junta municipal de Las Lagunas.

«Este señor ha sido apresado en respuesta a una solicitud de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y vinculación con carteles internacionales de la droga», indicó el comunicado del PLD.

El PRM y su candidato presidencial Luis Abinader emplazaron al PLD a someterse a una investigación de la Interpol o la DEA sobre narcotráfico en política.

El presidente del partido, senador José Ignacio Paliza, el PRM asegura que el gobierno y el PLD no tienen autoridad moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política, mientras no ejecuten solicitudes de extradición pendientes y no respondan la acusación de César el Abusador de donar altas sumas de dinero a esa organización.

