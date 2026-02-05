Departamento de Justicia retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) retiró de su página web miles de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, luego de que víctimas denunciaran que sus identidades quedaron expuestas por fallos en la edición de los archivos publicados el pasado viernes.

Abogados de casi un centenar de sobrevivientes advirtieron que la divulgación incluyó direcciones de correo electrónico, fotografías íntimas y otros datos que permitían identificar nombres y rostros, lo que calificaron como “la violación más flagrante de la privacidad de las víctimas en un solo día en la historia de Estados Unidos”.

En un comunicado, las sobrevivientes señalaron que no deberían ser “nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas”. Algunas denunciaron haber recibido amenazas de muerte y alertaron que la publicación representó incluso “una amenaza para sus vidas”.

Ante la situación, el DOJ informó en una carta enviada a un juez federal que retiró todos los archivos señalados por las víctimas y atribuyó el incidente a “fallos técnicos o humanos”. Indicó además que los documentos están siendo sometidos a un nuevo proceso de edición para proteger la información sensible.

La instancia judicial confirmó que continúa revisando solicitudes adicionales y que un “número sustancial” de documentos también fue retirado de forma preventiva.

La publicación de los archivos fue ordenada tras una medida aprobada por el Congreso que obligaba al DOJ a divulgar la documentación del caso, bajo la condición de eliminar cualquier dato que permitiera identificar a las víctimas.

Sin embargo, los abogados Brittany Henderson y Brad Edwards solicitaron a un tribunal en Nueva York que ordene retirar por completo el sitio web que aloja los archivos, alegando que el gobierno federal “falló en ocultar los nombres y la información personal en miles de casos”.

Sobrevivientes como Annie Farmer y Lisa Phillips expresaron su indignación en declaraciones a la BBC, señalando que la revelación ha causado un daño profundo y que aún existen documentos pendientes de publicación.

Jeffrey Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en una celda de una prisión de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Fuente: Z Digital