Desalojan a más de 40 familias próximo a la avenida Ecológica

Más de 40 viviendas fueron destruidas este viernes en el sector Nuevo Atardecer, en los alrededores de la avenida Ecológica, detrás del Hipódromo V Centenario, en el municipio Santo Domingo Este, que alegadamente estaban en terreno del Estado desde hace más de 14 años.

Se trata de un tramo del farallón de la avenida Ecológica que se extiende desde la autopista Las Américas hasta la Ciudad Juan Bosch.

Desde las 6:00 de la mañana el ruido de las palas mecánicas y los golpes de mandarrias despertaron a muchos de los residentes, que fueron sacados a la fuerza de las viviendas por la policía, un grupo de hombres armados con machetes y un supuesto abogado del Estado que no se identificó, informaron afectados.

Cristian Castro Encarnación, presidente de la junta de vecinos del sector, y Santo José, explicaron que «fue un abuso» lo cometido contra ellos «porque los destructores fueron sin una orden judicial ni tampoco se les notificó».

Expresaron que la policía junto a un grupo de “tigres” que llevó lo que hicieron fue saquear todo, a varias personas les llevaron dinero, inversores, servidores, radio, y las mercancías de los colmados.

“Le queremos hacer un llamado al presidente que, por favor, nos ayude, que este fue un desalojo sin orden, sin notificación. Han mandado un grupo de delincuentes en un camión con las caras cubiertas, saqueando los negocios”, dijo Castro.

Mientras que Santo José fue afectado por una bala de goma disparada por agentes de la Policía, comandada por un coronel de apellido Marte, en momentos en que algunos afectados se resistían al desalojo. Dijo que decenas de niños y ancianos fueron tirados a la calle.

Colchones, muebles, mesas, estufas, lavadoras y otros electrodomésticos permanecían tirados en las calles y sus propietarios ahora no encuentran qué hacer. Algunos de los desalojados tienen lo que llaman «cintillo», una especie de permiso emitido por autoridades para usufructuar el terreno de manera temporal.

Julio César Familia, explicó que tiene constancia de que esos terrenos son propiedad del Estado, mientras que Ezequiel Amador informó que le destruyeron todas las propiedades de un taller de tapicería que tenía.

“Dijeron que el número de parcela, no era esta, que se equivocaron, que es otra y para tumbar estas casas es el Gobierno el que tiene que hablar con nosotros porque estos son terrenos del Estado, nadie puede venir con un título privado porque esto es del Estado”, aseguró Familia.

Había encapuchados

Yahaira Pujols informó que los “tigres” fueron a su casa encapuchados y usted los veía con los bolsillos llenos de dinero, perfumes y se llevaron todo lo de los colmados. «Nosotros los pobres votamos por un cambio, pero a la masa pobre lo que está es detruyéndola”, expreso.

Mientras que Aniana Valera, de 63 años y enferma, dijo que su casa se salvó de «chepa» porque se la iban a tumbar encima, pero que le sacaron todas sus propiedades y se las tiraron a la calle, además de que supuestamente le robaron algunas de sus pertenencias.

“Yo soy una señora de 63 años y enferma y así esa gente tira a uno para la calle, ¿verdad que eso no está bien? …uno no invadió, uno compró, me robaron cinco mil pesos, me llevaron el celular, ellos entraron a la casa y sacaron todo, yo tuve un accidente el domingo, estoy viva para contarlo y mire hoy lo que vienen ellos y nos hacen”.

Apelan a sensibilidad de Abinader

Francisco Calzado y Alcides Roque apelaron a la sensibilidad del presidente Luis Abinader para que no permita que tantas familias queden a la intemperie. «Él, (el presidente) no conoce la pobreza, pero creemos que es de buen corazón, creemos que él va a hacer algo por nosotros que estamos sufriendo”, dijo Calzado.

Mientras que la preocupación se refleja en la cara de Nieves Luisa Roque que tiene cuatro hijos pequeños y le destruyeron su casa con todo adentro, ahora no sabe dónde va a dormir con sus cuatro pequeños.

Fuente: DL