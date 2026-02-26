Judiciales

Desde 2025 Rolando Espinal enviaba correos amenazantes a Felipe Vicini, revela querella judicial

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
21 Se lee en 1 minuto

Santo Domingo.- Este medio tuvo acceso a la querella presentada por el empresario Felipe Vicini Lluberes contra Juan Rolando Espinal, en la que se incorpora como elemento probatorio un correo electrónico atribuido al demandado.

De acuerdo con el documento judicial, el mensaje presenta un tono que la parte querellante califica como amenazante e intimidatorio, y formaría parte de un patrón de comunicaciones similares que, según se establece en la acción legal, se habrían producido desde el año 2025.

En el correo citado en la querella, Espinal hace referencia a que “dirige una guerra”, advierte sobre una confrontación “más táctica, más drenante” y menciona posibles pérdidas de “cientos de millones”. Entre las expresiones destacadas en el documento figura la frase: “no estarás preparado para lo que viene”.

La inclusión de este material forma parte del conjunto de evidencias depositadas ante las autoridades competentes, en el marco del proceso por presunta difamación e injuria.

Fuente: De Ultimo Minuto

