Desfiguran a una niña de 14 años con una navaja en un liceo de Santiago

Una adolescente de apenas 14 años fue víctima de un ataque brutal perpetrado por un grupo de compañeras en el Liceo Técnico Ana Mercedes Aybar, ubicado en la comunidad de Los Gandules, Hato del Yaque, Santiago.

El motivo detrás del ensañamiento, presuntamente, fue una represalia: la agresora acusaba a la menor de haberle contado a su madre sobre un comportamiento previo. Ni siquiera las heridas abiertas detuvieron la violencia; el grupo continuó propinándole puñetazos hasta que la víctima logró escapar escaleras abajo para pedir auxilio.

La madre de la menor, cuyo nombre se omite por razones legales, hizo una denuncia alarmante contra las autoridades del plantel. Según dijo, el director del centro intentó silenciar a la familia, pidiéndoles que no acudieran a la prensa ni a la fiscalía bajo el argumento de que se trataba de un «caso simple».

Añadió, que no llamaron al 9-1-1, que los primeros auxilios lo recibió de una persona externa y que luego dos maestros la trasladaron al centro de salud, sin embargo, Aseguró que estos se fueron y la dejaron sola en el lugar.

“Yo lo que quiero es justicia, mi hija no puede quedar así porque han pasado muchos casos en esa escuela, entonces, como fue mi hija puede ser otra”, dijo.

Mientras que el padre, indicó que su hija tiene la mandíbula rota, que requiere una cirugía y que ellos no cuentan con los recursos para costear los gastos.

Por su parte, un tía de la joven, denunció que la violencia en este recinto es recurrente, revelando que tanto la hermana melliza de la víctima como otras dos sobrinas han recibido amenazas constantes en el lugar.

