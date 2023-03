Desmantelan banda dedicada al rapto, sicariato, tráfico de drogas en el Este

La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, desmanteló una banda criminal radicada en la región Este del país, la cual se dedicaba a realizar actividades ilícitas como robos con escalamiento, rapto de personas, sicariato y venta de drogas narcóticas a gran escala, para lo cual utilizaban vehículos robados, vestimentas y pertrechos de la DNCD, el Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Esta organización criminal liderada por Esterlín Rikervin VILORIO (Gafita, Brayan y/o El Grande), se trasladó el sábado 24 a eso de las 6:00 de la mañana, conduciendo una jeepeta Tucson, blanca, placa G-619144, y al llegar a la comunidad Villa Cristal de Higüey intentó asesinar a un ciudadano, cuya identidad se hace reserva. Al interceptarlo, sin mediar palabras tirotearon la camioneta Volkswagen Anorak, placa No. L395507, sin lograr herir a su objetivo, pese a los más de veinte disparos que le realizaron, según los videos de seguridad.

La víctima del atentado logró escapar ileso del lugar del suceso y posteriormente se activó una persecución policial en contra de los atacantes, que concluyó con el apresamiento de Orlando Cedeño Acosta, Reymel Yoan Eusebio Cedeño (Rey), Omar Antonio de la Cruz Veras, Pedro Vallejo González y Neifis Neftalis Núñez Espinal (a) El Sobrino, todos miembros de la referida organización criminal.

Detalles puntuales

En la persecución policial, la División Especial de Investigación Contra Delitos Complejos de DICRIM logró detener en las inmediaciones de la calle Primera del sector La Caleta a Omar Antonio de la Cruz Veras, quien era el conductor de la jeepeta Tucson blanca, con el techo negro, placa No. G619144, año 2017, quien admitió ser uno de autores del atentado en contra del ciudadano en cuestión.

Otro equipo de agentes policiales adscritos a Dicrim continuaron la persecución en contra de varios vehículos que participaron en la componenda criminal y que fueron localizados mientras se disponían a localizar la víctima del atentado para asegurar su muerte, logrando alcanzar la jeepeta Chevrolet placa G-622330, gris-plata, al llegar a la Calle 5 del sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional, en el parqueo de la Torre Ara-03.

En ese lugar resultaron detenidos Orlando Cedeño Acosta, a quien se le ocupó una pistola marca Glock, cal. 9mm, serial No. BZBL749 y también Reymel Yoan Eusebio Cedeño (Rey), a quien las autoridades le ocuparon una pistola marca Glock, cal. 9mm, serial No. ADH490.

También fue detenido en ese lugar Pedro Vallejo González, mientras intentaba escapar del lugar a gran velocidad en la jeepeta KIA, placa G-511042, negro; otro de los hombres que los acompañaba y que había llegado al lugar a bordo de la camioneta Mitsubishi L200 placa L464859, negro, logró escabullirse del cerco policial e ingresar en el apartamento 801 de dicha torre para evadir su apresamiento.

Más tarde, luego de conseguir la autorización judicial de allanamiento No. 01280-2023, los equipos especiales de investigación criminal acompañaron al Ministerio Público a requisar el apartamento No. 802 de la mencionada Torre ARA-03, en donde resultó detenido Neifis Neftalis Núñez Espinal (a) El Sobrino, ocupando en el interior del apartamento 17 paquetes de un polvo blanco que se presume es clorhidrato de cocaína.

En este allanamiento se ocuparon varias armas y municiones, entre ellas una escopeta marca Mossberg, calibre 12mm, serial No. P939955, una pistola marca Taurus, calibre 9mm, serie no. TAS28157, otra pistola marca Smith and Wesson, negro con gris, calibre 9mm, serie No. FDP5371, con su cargador y 14 cápsulas; así como dos cargadores para pistolas glock con capacidad para 30 cápsulas.

También fue ocupado en este lugar cientos de envolturas con residuos de un polvo blanco que se presume también es cocaína y un pasamontaña de tela, negra.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ampliarán las investigaciones en contra de esta organización criminal, ya que la camioneta Volkswagen Amarok placa No. L395507, que recibió los disparos realizados por estas personas, es propiedad de Salomón Eusebio Rosario (Piki), quien está vinculado en otras investigaciones como jefe de sicarios de una poderosa banda criminal de La Romana.

Mientras que Esterlin Rikervin Vilorio (Gafita” y/o Brayan y/o El Grande) es el jefe de la banda criminal, responsable entre otros casos, de varios asaltos a camiones de valores de diferentes entidades, así como varios secuestros y robos espectaculares en el Distrito Nacional, provincia La Altagracia, San Cristóbal y Santo Domingo Este, tal y como lo fue el asalto a la Estación GLP Tropigas de la Av. España, Los Mameyes, Santo Domingo Este el 21-05-2022, casos por los cuales guarda prisión.

Fuente: El Nuevo Diario