Detenido el hijo de un juez de Nueva York por el asalto al Capitolio

El hijo de un importante juez de Nueva York fue detenido este martes por su participación en el asalto al Capitolio protagonizado la semana pasada por simpatizantes del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aaron Mostofsky fue arrestado en la residencia de su hermano en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según dijeron fuentes policiales a varios medios locales como el New York Post y The New York Times.

El hombre es hijo de Shlomo Mostofsky, juez del Tribunal Supremo del condado de Kings (Brooklyn) y una conocida figura en la comunidad ortodoxa judía de Nueva York.

Mostofsky se enfrenta a varios cargos federales, incluidos entrada ilegal en un área restringida, desorden público y robo de propiedad gubernamental y se prevé que aparezca hoy mismo ante un juez.

El hombre fue fotografiado dentro del Capitolio durante el asalto del pasado miércoles, vistiendo pieles, un chaleco antibalas de la Policía y portando un escudo de los antidisturbios y sus imágenes fueron algunas de las más publicadas por los medios durante el episodio.

Especialmente una en la que se ve al joven sentado en un sofá sujetando el escudo policial y con la mirada perdida, mientras a su lado otro hombre pasea por el edificio con una bandera confederada.

Mostofsky habló con un reportero del New York Post durante el asalto a la sede del Congreso, asegurando que había viajado a Washington para denunciar el supuesto fraude electoral que clama Trump desde su derrota electoral en noviembre.

“Nos robaron. No creo que 75 millones de personas votasen por Trump, creo que estuvo más cerca de 85 millones”, señala el hombre en un vídeo publicado por el periódico, en el que asegura que algunos estados que tradicionalmente han votado demócrata como Nueva York, en realidad pasaron al bando republicano en los últimos comicios y fueron “robados” con fraude.

En los últimos días, las autoridades han detenido a numerosas de las personas que participaron en los disturbios en el Capitolio y han pedido la colaboración ciudadana para identificar y localizar a muchos más.

Fuente: DL