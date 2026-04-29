Detienen a 22 presuntos narcomonjes en Sri Lanka tratando de sacar 112 kilos de droga de la isla

Los funcionarios de aduanas de Sri Lanka (la nación insular antiguamente conectada con el sur de India a través de un itsmo) han descubierto grandes cantidades de cannabis entre los ropajes religiosos de un grupo de monjes budistas procedentes de Tailandia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los 112 kilos de cannabis estaban guardados en bolsas transparentes pero estratégicamente colocados en dobles fondos ocultos del equipaje: «Cada monje llevaba unos cinco kilogramos del material vegetal sospechoso de ser estupefaciente. En total, 112 kilogramos», ha declarado un portavoz de las autoridades aduaneras.

Los 22 monjes fueron puestos en prisión preventiva para un nuevo interrogatorio tras su comparecencia el domingo ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, ciudad del oeste de Sri Lanka. Las primeras investigaciones indican que la operación fue coordinada por tres monjes de un templo de la zona de Jamburaliya, a las afueras de Colombo. Las autoridades sospechan que reclutaron a otras 19 personas a través de Facebook.

Al parecer, muchos de los monjes más jóvenes, en su mayoría menores de 30 años y en formación académica, fueron sobornados con vuelos, alojamiento y comida gratis. Al parecer, al principio les dijeron que transportarían «material didáctico y dulces» para escolares.

Según los medios de comunicación locales, las drogas eran supuestamente cannabis «kush» y hachís, con un valor estimado de unos 3,6 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 3,3 millones de euros).

El hachís es ilegal y está estrictamente regulado en Tailandia, sobre todo cuando se trata de productos que contienen THC. Aunque el cannabis se despenalizó parcialmente en 2022, los extractos de cannabis como el hachís siguen estando muy restringidos y están prohibidos sin el permiso correspondiente.

La pena de muerte no se aplica para delitos vinculados con este tipo de drogas en Tailandia: solo se impone en casos excepcionales de delitos de drogas extremadamente graves, como el tráfico a gran escala de drogas duras, y en la práctica suele conmutarse por cadena perpetua.

Fuente: La Nación