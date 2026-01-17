Detienen a dos dominicanos, incluido un menor de edad, por tráfico de haitianos indocumentados

Una patrulla del Ejército de la República Dominicana (ERD) interceptó a 15 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante operativos de interdicción realizados próximo al puesto militar La Aminilla, en la provincia Dajabón.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, durante la intervención, las autoridades militares ocuparon cinco motocicletas que eran utilizadas para el transporte ilegal de extranjeros.

Del total de detenidos, 14 son hombres y una mujer, según la nota correspondiente.

Motocicletas utilizadas para el traslado ilegal de haitianos indocumentados fueron ocupadas por el Ejército en la zona fronteriza. (FUENTE EXTERNA)

Dominicanos transportaban a los indocumentados

Las motocicletas eran conducidas por ciudadanos dominicanos. Tres de los conductores lograron escapar del lugar, mientras que dos fueron detenidos, entre ellos un menor de edad. Cada conductor transportaba tres haitianos indocumentados en su respectivo vehículo.

Uno de los conductores fue identificado como Javier Peralta, de 32 años, residente en la referida provincia, quien al momento de su detención no portaba documentos de identidad. La identidad del menor se omite en cumplimiento de las disposiciones legales.

Los detenidos, junto a los extranjeros indocumentados, fueron puestos bajo custodia conforme a los procedimientos establecidos. En tanto, las motocicletas ocupadas, de distintas marcas y modelos, todas de color negro, fueron retenidas como parte del proceso investigativo.

