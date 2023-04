Detienen a la madre del niño de 6 años que baleó a profesora en escuela de Virginia

Send an email

La madre de un niño de 6 años que disparó e hirió a su profesora en Virginia ha sido detenida formalmente bajo cargos de negligencia infantil y de no mantener su pistola en un lugar seguro, anunció el jueves la policía.

El Departamento de Policía de Newport News publicó una foto del fichaje de la mujer de 25 años y un breve comunicado en el que se aclaró que se había entregado a las autoridades en la cárcel local. Fue puesta en libertad después de pagar una fianza de 5,000 dólares y tiene una audiencia programada para el viernes en el Tribunal de Circuito de Newport News, dijo James Ellenson, su abogado.

The Associated Press no identifica por su nombre a la madre para proteger la identidad de su hijo.

Las autoridades habían anunciado el lunes que la mujer estaba siendo acusada de un delito grave de negligencia infantil y de un delito menor de poner en riesgo a un niño por almacenamiento imprudente de un arma de fuego.

“Está nerviosa y asustada porque nunca antes había sido acusada, pero lo está llevando bien”, escribió Ellenson en un correo electrónico el jueves.

La detención de la mujer se produce más de tres meses después de que, según la policía, su hijo le disparó e hirió a la profesora de primer grado Abby Zwerner mientras se encontraba sentada en la mesa de lectura de su clase. La policía dijo que el niño utilizó el arma de su madre, la cual fue adquirida legalmente.

Zwerner presentó la semana pasada una demanda de 40 millones de dólares contra el sistema escolar, acusando a los funcionarios de la escuela de negligencia grave y de ignorar múltiples advertencias de profesores y otras personas de que el niño había llevado un arma a la escuela ese día.

La fiscalía de la ciudad dijo el martes que se está investigando si las “acciones u omisiones” de cualquier empleado de la escuela podrían conducir a cargos penales.

El tiroteo de enero en la escuela primaria Richneck ha conmocionado a Newport News, una ciudad de construcción naval de unos 185,000 habitantes próxima a la bahía de Chesapeake.

Fuente: AP