Detienen a Médico acusado de presunto abuso sexual contra haitiana en las Guáranas

La magistrada Sandra Sierra Difó, procuradora fiscal de la DEAMVI, ofreció detalles oficiales sobre el arresto del médico Wilber Polanco Sanzs, quien fue detenido en flagrante delito tras ser acusado de violar a una paciente de nacionalidad haitiana en una policlínica del municipio de Las Guáranas, en Duarte.

Según las declaraciones de la magistrada Sierra Difó, el incidente ocurrió mientras el doctor Polanco realizaba un procedimiento médico a la joven víctima. Inmediatamente después del hecho, la paciente logró salir del consultorio y dar aviso a la Policía Nacional.

En un intento por evadir su responsabilidad, el médico se presentó ante la fiscalía de Las Guáranas alegando que la joven lo estaba difamando. Sin embargo, gracias a la rápida coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, se procedió con su arresto inmediato bajo cargos de agresión sexual.

La magistrada reveló un dato preocupante tras revisar los archivos de la institución, Polanco Santos ya cuenta con tres denuncias previas registradas en los archivos de la fiscalía por hechos de naturaleza similar.

La procuradora fiscal aseguró que se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso y que el profesional de la salud será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas.

Este nuevo informe se suma a las denuncias previas que señalaban hasta cinco casos de abuso vinculados al mismo galeno, las victimas esperan justicia y que le caso no se quede impune.

Fuente: AN7