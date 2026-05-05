Detienen a médico de 70 años por violar a sus pacientes durante al menos 20 años, 5 mujeres rompieron el silencio

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Un médico de 70 años fue detenido el lunes tras ser acusado de agredir sexualmente y violar a varias pacientes durante al menos 20 años, presuntamente entre 2022 y 2022 de acuerdo con la Fiscalía de Versalles.

El galeno fue interrogado por personal de la División de Delito Territoriales (DCT) el pasado lunes, luego de que 5 mujeres rompieran el silencio por las presuntas agresiones sexuales a manos del especialista. Sin embargo, la Fiscalía de Versalles no ha confirmado esta cifra, tampoco ha confirmado el municipio donde se habrían cometido la serie de crímenes sexuales. Las víctimas han exigido a las autoridades francesas sancionar al presunto culpable con todo el peso de la ley, mientras el doctor se encuentra detenido y bajo custodia policial, toda vez que sigue en curso las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Acusan a médico de violar a decenas de niños

No es la primera vez que ocurre un evento similar, pues un médico identificado identificado como Joël Le Scouarnec, padre de 3 hijos, fue acusado de violar a decenas de niños durante sus consultas médicas durante los últimos 25 años, caso que cimbró a toda Francia.

De acuerdo con las autoridades, Le Scouarnec habría abusado sexualmente a cerca de 300 niños, niñas y adolescentes durante sus labores como cirujano. Stehane Kellenberger, fiscal del caso, aseguró que sus víctimas tenían una edad promedio de 11 años. Al allanar su vivienda, los gendarmes hallaron 70 muñecas sexuales, consoladores, pelucas y fotografías pornografía infantil.

Cirujano abusador sexual fue sentenciado a 20 años de prisión

Debajo de su colchón, encontraron discos duros con más de 300 mil archivos con “violencia extrema”, así como archivos donde el cirujano registraba los nombres de sus pacientes y las experiencias que había atravesado con cada uno.Pese a que logró esconder sus crímenes con la fachada de cirujano casado, una sobrina reveló que su tío era un “monstruo” y aseguró que su pareja era consciente de sus atrocidades contra los menores.

Dada la brutalidad de sus delitos, Le Scournac fue sentenciado a 20 años de prisión, tras su confesión durante el juicio y tras confirmarse que abusaba de sus víctimas a través de penetraciones anales o vaginales mientras se encontraban bajo los efectos de la anestesia.

Fuente: Panorama