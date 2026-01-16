Detienen a mujer acusada de intentar raptar a un menor a la salida de una escuela en Guaymate

La tarde transcurría con normalidad a la salida de la escuela pública Hicayagua, en el municipio de Guaymate, provincia La Romana, cuando una escena inusual encendió las alarmas. Una mujer intentaba llevarse a un niño, pero no contaba con que alguien la estaba observando.

El portero del centro educativo, Cristian Pueblo, notó que la mujer se acercaba al menor y lo sujetaba con insistencia. Al percatarse de la situación, le preguntó quién era y qué vínculo tenía con el niño. La respuesta -o la ausencia de ella- lo puso en alerta: el portero no la conocía y la mujer no pudo demostrar ninguna relación con el menor.

De inmediato, Pueblo intervino, logró impedir que se lo llevara y se comunicó con el abuelo del niño, quien acudió rápidamente al lugar, evitando así que el menor fuera sacado del entorno escolar. Mientras esto ocurría, dos hombres que esperaban a la mujer dentro de un vehículo emprendieron la huida al notar que el intento había sido frustrado.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Sección de Investigación (Dicrim) de Guaymate, con el apoyo de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), llegaron al lugar y arrestaron a la mujer, identificada como Ginet Adalkiris Quezada Martínez, de 36 años, residente en la zona.

Según el informe policial, Quezada Martínez fue detenida cuando presuntamente intentaba raptar al menor en las inmediaciones del plantel educativo. El niño fue entregado sano y salvo a sus familiares, mientras la mujer quedó bajo custodia policial para los fines legales correspondientes.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan, especialmente para identificar y localizar a los dos hombres que huyeron en el vehículo, y esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

