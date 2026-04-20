Detienen a un colombiano en Cartagena con cocaína oculta bajo una peluca

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Un operativo de control rutinario en Cartagena terminó revelando un método poco común de ocultamiento de drogas, luego de que las autoridades detuvieran a un ciudadano colombiano que transportaba cocaína escondida debajo de una peluca.

El hecho quedó al descubierto cuando agentes de seguridad, apoyados por equipos de escaneo corporal, notaron una irregularidad en la zona de la cabeza del individuo durante una inspección. La imagen generada por el sistema permitió identificar un objeto extraño que no correspondía con la anatomía del cuerpo, lo que despertó sospechas inmediatas.

Al proceder con una revisión más exhaustiva, los agentes confirmaron que el hombre llevaba adherido a su cabeza un paquete que contenía la sustancia ilícita, cuidadosamente oculto bajo una peluca para evitar ser detectado.

Según las autoridades, este tipo de modalidad evidencia la constante evolución de las estrategias utilizadas por redes del narcotráfico para evadir los controles de seguridad. Sin embargo, destacaron la efectividad de la tecnología y la experiencia del personal para identificar patrones inusuales.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se profundizan las investigaciones para determinar si forma parte de una estructura criminal más amplia.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan los organismos de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, así como la creatividad cada vez más sofisticada de quienes intentan burlar la ley.