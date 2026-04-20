Agencia AFP

Detienen a un colombiano en Cartagena con cocaína oculta bajo una peluca

Vidal Sepulveda Send an email Hace 5 horas
20 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Un operativo de control rutinario en Cartagena terminó revelando un método poco común de ocultamiento de drogas, luego de que las autoridades detuvieran a un ciudadano colombiano que transportaba cocaína escondida debajo de una peluca.

El hecho quedó al descubierto cuando agentes de seguridad, apoyados por equipos de escaneo corporal, notaron una irregularidad en la zona de la cabeza del individuo durante una inspección. La imagen generada por el sistema permitió identificar un objeto extraño que no correspondía con la anatomía del cuerpo, lo que despertó sospechas inmediatas.

Al proceder con una revisión más exhaustiva, los agentes confirmaron que el hombre llevaba adherido a su cabeza un paquete que contenía la sustancia ilícita, cuidadosamente oculto bajo una peluca para evitar ser detectado.

Según las autoridades, este tipo de modalidad evidencia la constante evolución de las estrategias utilizadas por redes del narcotráfico para evadir los controles de seguridad. Sin embargo, destacaron la efectividad de la tecnología y la experiencia del personal para identificar patrones inusuales.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se profundizan las investigaciones para determinar si forma parte de una estructura criminal más amplia.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan los organismos de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, así como la creatividad cada vez más sofisticada de quienes intentan burlar la ley.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 5 horas
20 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Encarcelan a un hombre en primera condena por relaciones entre personas del mismo sexo en Senegal

Hace 5 días

Un tiroteo en una escuela en Turquía deja nueve muertos

Hace 5 días

Hallan explosivo cerca del lugar donde Shakira actuará en mayo en Rio

Hace 1 semana

Oposición venezolana pide convocar elecciones ante «ausencia absoluta» de Maduro

Hace 1 semana
Botón volver arriba