Detienen a un fiscal en Barahona por supuestamente portar arma de fuego

Un fiscal de Barahona fue detenido y puesto en libertad, la noche de este viernes, mediante un operativo que realizaban agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (FT-CIUTRAN), por supuestamente portar un arma de fuego.

El fiscal, se identificó Jhoeudis Medina y se transportaba en un vehículo color blanco.

Los agentes lo detuvieron desde las 6:00 de la tarde mientras realizaban requisas por las calles de la ciudad. El fiscal fue dejado en libertad pasadas las 9:20 de la noche. Medina calificó el hecho como un atropello.

Al ser detenido por las autoridades, el fiscal mostró un chaleco, dos arma de fuego y un machete.

“La acción es de manera arbitraria porque yo me identifiqué. Yo me identifiqué, enseñé el carnet…, hubo un mayor que me apeó del vehículo y me pidió el arma”, dijo al hablar que un mayor, al que identificó como Acevedo, y que le habría incautado sus documentos.

Según dijo, le querían quitar el arma, pero aseguró que la tiene asignada por el Ministerio Público.

Tras minutos de haber sido llevado a al destacamento, el fiscal fue puesto en libertad.

Fuente: LD