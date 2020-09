Detienen al chef Leandro Díaz por violar toque de queda

El reconocido chef Leandro Díaz fue detenido por violar el toque de queda este domingo.

“Muchachos, hoy no lo pude lograr, me están embargando el carro, realmente no andaba con el permiso porque no me ha salido, pero entiendo que soy una persona reconocida y estamos trabajando por República Dominicana y ellos decidieron llevarse el carro y de nada voy preso”, se quejó Díaz, quien fue uno de los jurados del Masterchef Celebrity República Dominicana.

La información fue dada a conocer por el mismo chef, en un video que subió a las redes sociales mientras su vehículo era remolcado por las autoridades.

Este es el horario del toque de queda

El horario de toque de queda es de lunes a viernes de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana y los sábados y domingos de 5:00 p.m. a 5:00 a.m., en las siguientes demarcaciones geográficas: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Azua, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

Mientras que de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana en Espaillat, Peravia, Barahona, Monte Plata, Valverde, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Samaná, Bahoruco, Hato Mayor, El Seibo, Dajabón , Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Independencia y Pedernales. También sábados y domingos de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.

