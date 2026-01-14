Detienen falsos agentes de Migración en Constanza que cometían asaltos

Varios hombres fueron apresados por miembros de la Policía Nacional, acusados de asaltar a haitianos haciéndose pasar por agentes de la Dirección General de Migración (DGM), en un hecho ocurrido dentro de una finca agrícola del sector El Mimero, municipio de Constanza.

Los detenidos, residentes en el barrio Las Flores de este municipio, fueron identificados como Antoni Tiburcio Cabral (a) “Petaca”, Víctor Manuel Ramírez (a) “El Neke”, Darlin Paniagua Custodio (a) “La Parita”, Luis Manuel Martes Gonzales y Anderson de la Cruz Orosco (a) “El Caru”.

De acuerdo con el informe , los prevenidos fueron arrestados por agentes de la Policía Preventiva y posteriormente remitidos a la División de Investigaciones de la Policía Nacional en Constanza para los fines correspondientes.

Durante el proceso de envío, fueron ocupadas varias motocicletas, las cuales presuntamente eran utilizadas por los detenidos para desplazarse y cometer la acción delictiva.

Las autoridades informaron que otros individuos implicados lograron escapar del lugar, por lo que la Policía Nacional profundiza las investigaciones con el objetivo de identificar a los prófugos y solicitar las órdenes de arresto correspondientes.

Los detenidos, junto a las evidencias ocupadas, permanecen bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Fuente: NT