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DGCP investiga contrato de RD$29 millones para pintar autobuses de OMSA

Las revelaciones generan dudas sobre la transparencia en la contratación de la OMSA, según declaraciones en Despierta RD

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SANTO DOMINGO. – El director de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, confirmó que se encuentra bajo investigación el proceso de contratación para trabajos de pintura de 31 autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), ascendente a RD$29 millones.

El funcionario aseguró que la DGCP inició verificaciones de oficio tras denuncias reseñadas en medios de comunicación, indicando que hasta el momento no había recibido “ningún recurso ni nada formal” relacionado con el proceso.

Sin embargo, documentos emitidos por la propia DGCP contradicen esa afirmación. Una comunicación con fecha del 10 de abril de 2026 evidencia que la institución ya había recibido una impugnación formal presentada por una de las empresas participantes en la licitación, la cual solicitaba una investigación por presuntas irregularidades en el procedimiento.

La solicitud fue rechazada por la DGCP bajo el argumento de que la empresa reclamante era una “parte interesada” en el proceso, pese a que la Ley de Compras y Contrataciones contempla el derecho de los participantes a presentar reclamaciones y recursos ante posibles irregularidades administrativas.

“Con la simple denuncia nosotros tenemos las facultades de apoderarnos de una investigación de oficio”, expresó Carlos Pimentel durante una entrevista en el programa Despierta RD, al tiempo que negaba haber sido formalmente apoderado del caso.

Las revelaciones aumentan los cuestionamientos sobre el manejo institucional del proceso y sobre la transparencia con la que fue conducida la contratación para la rehabilitación de los autobuses de la OMSA.

Fuente: SIN

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