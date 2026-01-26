Día de Duarte y Mes de la Patria

La República Dominicana celebra hoy el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el máximo prócer de nuestra nacionalidad, el que asumió el compromiso de trabajar para que los dominicanos tuvieran una tierra propia, absolutamente libre de toda dominación extranjera, lo que se resume en su emblemático enunciado: “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor”.

También comienza hoy el Mes de la Patria, que abarca el 25 de febrero, fecha en la que nació el otro gran patricio dominicano, Ramón Matías Mella, el 27 de febrero, en que se celebra la independencia dominicana, y culmina el 9 de marzo, con el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, celebraciones con las que nuestra dominicanidad adquiere un significado especial.

Duarte desde La Trinitaria, una organización secreta que formó junto a un grupo de jóvenes identificados con la causa nacional, organizó un movimiento regido por el lema “Dios, Patria y Libertad” que se proclama en la enseña que nos identifica ante el mundo como nación independiente.

El patricio luchó con la pluma y con la palabra, pero no fue un simple orador de tribunas, también peleó con la espada cuando fue necesario y protagonizó gestas heroicas y memorables.

El país de los dominicanos es la obra máxima de Juan Pablo Duarte y de los patriotas que lo acompañaron en aquellas luchas, en las que se jugaron la vida a todo o nada, pero sin retroceder un palmo en la defensa de nuestra naciente república.

Hoy, más que nunca, cuando para una legión de oportunistas la gestión pública es vista como patente de corso para el enriquecimiento personal, necesitamos a Juan Pablo Duarte, por su ejemplo de desprendimiento, por su honestidad a toda prueba y por su compromiso con la dominicanidad.

Necesitamos un Duarte representado en la conciencia nacional más que el de las imágenes de los libros y de las salutaciones en periódicos; que se manifieste en la conducta del trabajador, del empleado, del comunicador, de la maestra, del magistrado y del médico; que se multiplique en el compromiso de cada dominicano para construir un país que merezca ser vivido y del que nos sintamos orgullosos.

FUENTE: HOY