Día del Orgasmo Femenino: cómo llegar, cómo reconocerlo y cuáles son sus beneficios

El orgasmo es imposible de no identificar

Muchas mujeres afirman no saber si han experimentado un orgasmo, o no identifican si lo que sintieron se trataba de esto. La ginecóloga Lilliam Fondeur asegura que, por lo general, cuando una mujer ha alcanzado su orgasmo ella sabe que lo ha hecho, es decir, que si lo duda es porque no lo ha sentido.

Mitos en torno a la sexualidad femenina

Por razones culturales existen muchos mitos en torno a este tema y cada uno de ellos reafirma la desinformación. Ideas como que se ven estrellas, se expulsa un fluido abundante, que se termina con la orina, etc. Según la ginecóloga, esto no son más que mitos alejados de la realidad. “Eso le puede pasar a una mujer, pero no a todas. Hay mujeres que con un orgasmo se van en llanto, y está bien, porque de eso se trata, de sacar una emoción”, afirma.

¿Cómo llegar al orgasmo?

Para muchas mujeres llegar al clímax es un tema delicado y que les cuesta mucho trabajo. Para la sexóloga y terapeuta de parejas @lilliamfondeur lo complejo en este tema es el permiso que las mujeres deben darse para disfrutar de su sexualidad, ya que muchas desde niñas vienen con ese permiso negado y esto las limita de conocerse y disfrutar su sexualidad.

“Ese primer contacto con nuestra sexualidad suele ser de rechazo, porque la cultura siempre me ha dicho que no ponga la mano, que no se ve, que no se enseña, que no, que no, que no. Y eso me crea conflicto para estar en contacto con mi propio cuerpo”, comenta.

El orgasmo se obtiene luego de que se conoce el cuerpo y se entiende qué es lo que hace sentir a tu cuerpo placer. “Si podemos tener un contacto con nuestro propio cuerpo, podemos conocer cuál es nuestro placer, porque no hay un libro o una fórmula que diga por aquí se tiene el orgasmo y por aquí no”.