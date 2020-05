Dice medidas afectan pequeños negocios

Santiago. A las pérdidas millonarias por el COVID-19 y la falta de plataforma para el comercio electrónico se le suma la incapacidad de respuesta de algunas tiendas por la cantidad de empleados con que les permiten operar.

Aproximadamente el 95 por ciento de los negocios afiliados a la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (ASECENSA) cae en la categoría de pequeñas empresas, la segunda fuerza generadora de empleos, los cuales han tenido pérdidas considerables, e incluso, hay muchos que todavía no saben si van a poder reabrir sus puertas, porque la dinámica comercial ha cambiado, lo que implica una mayor inversión para los pequeños empresarios. Así lo dio a conocer José Octavio Reinoso, presidente de ASECENSA, quien pidió a las autoridades un acompañamiento a los pequeños empresarios, con medidas económicas y charlas educativas sobre la nueva dinámica de comercialización a distancia, como el comercio electrónico, el “delivery” y el “take out”, ya que no tenían esa estructura para realizar la venta, y si no se adaptan podrían salir del mercado.

Servicio al cliente

Las filas en las afueras de algunas tiendas del centro de la ciudad esperando turnos para entrar, evidencia la problemática de la incapacidad para dar un servicio al cliente adecuado, debido al límite de personal permitido para operar. “Estamos teniendo problemas con la cantidad de empleados que nos permiten laborar, por ejemplo una empresa grande que tenga cien empleados, trabajar con 25 empleados es prácticamente imposible, y eso es uno de los inconvenientes que estamos teniendo”, sostuvo.

Explicó que el flujo de clientes es mayor a la capacidad de respuestas y el tema del servicio al cliente, lo que crea una aglomeración, ya que los negocios no tienen el personal suficiente para despachar rápido.

El 85% de las tiendas en el centro histórico abrió

Reinoso dijo que en la primera fase abrió un 85 por ciento de los negocios del centro, y que hay muchos que no abrieron porque están esperando ver qué va a ocurrir en los próximos días. Informó que el comercio se ha ido dinamizando poco a poco, que como es natural será un proceso el tema de la recuperación, porque hay una gran recesión económica por la pandemia.

Fuente: El Caribe