Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de ultimar a vecino en Los Alcarrizos

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva contra el principal acusado de quitarle la vida a golpes a uno de sus vecinos en Los Alcarrizos, hecho ocurrido el pasado lunes.

Tras una audiencia de casi una hora, el tribunal de Instrucción de esta jurisdicción impuso la medida de coerción de prisión preventiva por tres meses a Pablo Moya, señalado como responsable de la muerte de su vecino, Paulino Aragonés, de 69 años.

Los alegatos de la defensa, que sostienen que el imputado presenta una condición de salud mental, generaron indignación entre los familiares del fallecido, quienes aseguraron que en más de una ocasión el presunto agresor había sido denunciado por atracar y amenazar a otros vecinos del sector Sávica, en Los Alcarrizos.

Reacciones de familiares y contexto del caso

Aunque se mostraron conformes con la decisión del tribunal, los parientes de la víctima exigieron que el caso no quede impune.

De acuerdo con los testimonios, Moya atacó al señor Paulino con un tubo de metal la mañana del lunes, mientras la víctima realizaba su caminata diaria.

El tribunal dispuso que la medida cautelar sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Fuente: SIN