Dictan tres meses de prisión preventiva para raso acusado de matar a su pareja en SDO

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La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al raso policial Railin de la Rosa Moquete, de 31 años, acusado de presuntamente matar a tiros a su pareja sentimental e intentar asesinar a un cuñado la madrugada del 6 de mayo del 2026.

El imputado es señalado por la muerte de Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, y por intentar quitarle la vida a Benancio Dermy Jiménez Jiménez, durante un hecho ocurrido en el sector Barrio Nuevo, del kilómetro 13 de la carretera Sánchez.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el CCR Las Parras.

Según el expediente instrumentado por el procurador fiscal Manuel Medrano, el agente policial hirió de dos disparos a Álvarez Jiménez utilizando su arma de reglamento, provocándole la muerte.

Hermano de víctima logró escapar

El hecho ocurrió en presencia del hermano de la víctima, quien también fue atacado a tiros por el procesado.

De acuerdo con las investigaciones, Jiménez Jiménez logró escapar del lugar sin resultar herido tras salir corriendo de la vivienda donde ocurrió el crimen.

El caso fue calificado provisionalmente como violación a los artículos 2-295, 295, 297, 298, 302 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, relacionados con homicidio e intento de homicidio.

Fuente: N Digital