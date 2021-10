¿Diferencia de edad? Leila George le pide el divorcio a Sean Penn a un año de casados

El famoso actor de Hollywood Sean Penn, de 61 años, pronto será un hombre soltero. Su esposa Leila George, de 29, le pidió el divorcio a solo un año de casados.

El ganador del Oscar y la hija del actor Vincent D’Onofrio y Greta Scacchi contrajeron matrimonio en una ceremonia por Zoom en abril de 2020.

De concretarse sería el tercer divorcio del actor, pues anteriormente estuvo casado con Madonna (1985-1989) en un matrimonio recordado por conflictos, y con Robin Wright, con quien inició una relación en 1989 y se casó en el año 1996 en una boda en Santa Mónica (California).

Con la estrella de «House of cards» se separó a finales de 2007, cinco meses después se reconciliaron y Penn volvió a solicitar el divorcio en abril 2009. Tuvieron dos hijos, Dylan de 30 años y Hopper de 28.

Detalles de la separación de Leila George

La famosa australiana hizo la solicitud del divorcio ante un tribunal de Los Ángeles, de acuerdo al sitio TMZ.

“Hemos hecho una boda COVID”, explicó el ganador del Oscar.

La ceremonia fue por videollamada, completamente íntima y tan solo estuvieron presentes los dos hijos del actor, Dylan y Hopper, y uno de los hermanos de la novia, refiere Infobae.

“Nos conectamos desde casa por Zoom con un concejal que ofició la ceremonia con mis dos hijos y el hermano de mi mujer como únicos testigos. Así fue”, confesó en el programa nocturno de Seth Meyers.

La pareja hizo su debut en la alfombra roja en 2016 y dentro de sus pocas apariciones resaltaron los actos benéficos.

Aparentemente Sean y Leila ya habían pasado por situaciones difíciles en su relación, debido a que estuvieron unos meses separados antes de casarse.

Muchos se preguntan si la diferencia de edad influyó, aunque no se ha confirmado. Lo que sí se sabe es que la estrella de Hollywood tiene un carácter fuerte.

En una entrevista con The Howard Stern Show en junio pasado, el actor reconoció que no es un tipo fácil de tratar: “¿Soy difícil? Sí, eso creo. Diré que soy una persona que siente y expresa enérgicamente, he engañado a la gente para que piense que todo se trata de mí’”.

Sean Penn comenzó su carrera en «La familia Ingalls». Ha protagonizado las cintas “Mystic River”,” Mi nombre es Harvey Milk” y “21 gramos”, entre otras.

