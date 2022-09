Diferencias entre senadores sobre factibilidad de conocer denuncias sobre Cámara de Cuentas

Entre tres miembros de la Comisión Permanente de Justicia del Senado han surgido diferencias sobre la factibilidad o no de conocer un proyecto de resolución para que ese hemiciclo investigue las denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas y violaciones a las leyes en la Cámara de Cuentas.

Mientras Pedro Catrain, senador perremeísta que preside la comisión apoderada del estudio de esa iniciativa, afirma que ya carece de objeto conocerla, los senadores de la Fuerza del Pueblo y proponente de la misma, Dionis Sánchez y el peledeista Yván Lorenzo lamentaron esas consideraciones.

Catrain argumentó que la Comisión Permanente de Justicia tiene la obligación de conocer ese proyecto, aunque “ya esa resolución carece de objeto” porque alegadamente “los miembros de la Cámara de Cuentas han llegado a un consenso y no hay ninguna situación cierta. Todo son especulaciones y nosotros como legisladores no podemos actuar sobre la base del rumor público”.

El senador por Samaná señaló que no existe acusación real relativa a miembros del pleno del órgano de control externo de los recursos públicos.

Precisó que, al tratarse de una entidad colegiada, si se han puesto de acuerdo tres de cinco miembros para firmar un acuerdo para lograr la consolidación de la transparencia y la institucionalidad, significa que hay consenso mayoritario, por lo que se impondrán los acuerdos que han rubricado.

Al ser cuestionado sobre las consideraciones de algunos congresistas de que el Congreso Nacional debe investigar las denuncias que se han filtrado a través de las redes sociales y de las que se han hecho eco varios medios de comunicación, Catrain precisó que respeta esas posturas, aunque no las comparte porque él no puede actuar sobre la base de rumores.

Indicó que su función es legislar sobre situaciones ciertas, razón por la que no puede hacerse eco de ese tipo de denuncias.

El congresista perremeísta resaltó que los legisladores deben contribuir a fortalecer las instituciones y que, aunque tengan la función de fiscalizar deben cumplir con ese rol sobre acusaciones ciertas.

“No hay acusación de acoso sexual. El presidente de la Cámara de Diputados (Alfredo Pacheco) dijo que eso es incierto. El presidente del Senado (Eduardo Estrella) también, que en ningún momento, durante la visita que los miembros de la Cámara de Cuentas hicieron al Congreso, se habló de ese tema”, refirió.

No obstante a esas declaraciones, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia del Senado precisó que este jueves los comisionados tenían previsto conocer el citado proyecto de resolución presentado por el senador Dionis Sánchez, vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo.

Recordó que esa comisión tomará cualquier decisión al respecto que considere pertinente.

Además, Catrain dijo que el papel de los congresistas opositores es precisamente “oponerse” y que él respeta ese rol necesario para lograr su objetivo.

Al preguntársele si no creía que era pertinente investigar las denuncias, aunque éstas no se hayan presentado de manera formal, indicó que Pacheco y Estrella tienen un peso institucional fuerte y que ellos han afirmado que no son ciertas las acusaciones presentadas por Dionis Sánchez durante una sesión ordinaria con respecto al encuentro que sostuvieron con algunos integrantes del pleno de la Cámara de Cuentas.

“Dionis Sánchez lo que está haciendo es pura especulación”, planteó.

Opositores responden

El vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo y proponente de esa iniciativa para investigar las denuncias de supuestas irregularidades, Dionis Sánchez, afirmó que el presidente de la Comisión Permanente de Justicia del Senado no debe hablar de forma unitaleral porque los comisionados fueron empoderados del tema por parte del pleno senatorial.

“Que él hable de manera unilateral, prejuiciada, da mucha pena. Como da mucha pena que unas jóvenes, unas mujeres, en una institución hagan una comunicación, que ya es del dominio público, donde sienten acoso”, manifestó.

Precisó: “A lo mejor Dionis se esté escandalizando y el hecho de que un superior invite a una mujer a salir fuera del lugar de trabajo y que ella diga que es una situación incómoda para ella, como dice la comunicación, a lo mejor el único que está loco soy yo”.

El senador por Pedernales dijo que le gustaría saber qué piensa el Ministerio de la Mujer sobre el hecho de que una fémina se siente acosada por su superior laboral.

Recordó que frente al Congreso Nacional cada vez que van a conocer el proyecto de ley de Código Penal hay “un escándalo” en la parte frontal del edificio que alberga las oficinas congresionales por el tema de las tres causales para despenalizar el aborto y de género y “sin embargo, dos empleadas certifican que están recibiendo acoso por su superior y no pasa nada y el presidente de la Comisión Permanente de Justicia dice que ya todo se resolvió”.

Sugirió invitar a las empleadas afectadas, que habrían rubricado una carta expresando esas acusaciones y a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas para esclarecer la situación que afecta ese órgano.

Se preguntó cuál es la “revolución moral y ética” que vive la República Dominicana.

En tanto que, el vocero del bloque de senadores del PLD, Yván Lorenzo, consideró que es una lástima que Pedro Catrain se exprese en esos términos y dijo que, como órgano fiscalizarlo, el Senado, no puede dejar de lado investigar ese tema, sobre todo por tratarse de una institución de tanta importancia para el país.

“Se está extralimitando»

Expresó que el presidente de la Comisión Permanente de Justicia del Senado “se está extralimitando e irrespeta a los miembros de la comisión cuando hace un juicio a piori de un tema tan sensible como es la crisis por la que atraviesa la Cámara de Cuentas por los hechos bochornosos que han sido denunciados”.

Al ser cuestionado sobre el acuerdo firmado por tres de los cinco miembros del pleno del órgano fiscalizador indicó que cuando se trata de atropellos a la dignidad de las mujeres no deben existir o admitirse acuerdos o “contubernios”, en alusión a consideraciones en ese sentido que ha externado la procuradora general de la República, Miriam Germán.

El referido acuerdo fue firmado por Janel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas,y por los miembros titulares, Mario Fernández y Elsa Peña Peña. No rubricaron el convenio Elsa María Catano, vicepresidenta y Tomasina Tolentino, secretaria del bufete directivo.

El senador Yván Lorenzo favoreció realizar un juicio donde las partes involucradas puedan expresarse con libertad y se respete el debido proceso.

“Ojalá que el Senado de la República no actúe después de que las partes tengan que actuar por su cuenta. Ojalá que nosotros no sentemos un precedente tan negativo, que dejemos eso al libre albedrío sería una pena”, precisó, aunque dijo que sería respetuoso de la decisión de la mayoría.

La Comisión Permanente de Justicia del Senado está integrada, además de Catrain, Sánchez y Lorenzo, por los perremeístas Santiago José Zorrilla, vicepresidente del Senado, Franklin Romero, vocero del bloque de esa bancada, Alexis Victoria Yeb y Faride Raful, el peledeísta José del Castillo Saviñón y el miembro de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista.

