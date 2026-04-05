Digesett realiza carreteo simultáneo por el “Retorno Seguro” y reporta 11,675 fiscalizaciones en Semana Santa 2026
Desde las 2:00 de la tarde la Digesett puso en marcha un carreteo simultáneo en las principales vías del país como parte del operativo “Retorno Seguro”
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RESUMEN
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) reportó 11,675 fiscalizaciones por violaciones a la ley 63-17 durante el asueto de Semana Santa, y este Domingo de Resurrección, en coordinación con otras autoridades, ejecuta un carreteo simultáneo en tramos estratégicos de alto flujo vehicular, con el objetivo de ordenar el retorno y reducir riesgos en carretera.
La institución indicó que, desde tempranas horas, sus agentes se mantuvieron desplegados para vigilar el tránsito y orientar a los conductores, como parte de las acciones preventivas de Semana Santa 2026.
El carreteo se implementa en la región Este por la autovía del Coral, autovía del Este y Las Américas, desde Coral II hasta el puente Juan Carlos; en la región Norte, en la autopista Duarte, desde el Aeropuerto de Santiago hasta el kilómetro 22; y en la región Sur, en las autopistas 6 de Noviembre y Sánchez, desde el puente Lucas Díaz hasta el peaje 6 de Noviembre.
Durante el desarrollo del carreteo, las unidades de la Digesett encabezan el desplazamiento vehicular y establecen una velocidad controlada para reducir riesgos y evitar incidentes, según explicó la entidad.
Fiscalizaciones durante Semana Santa 2026
En el balance ofrecido, la Digesett reportó 11,675 fiscalizaciones por distintas infracciones a la ley 63-17, entre las que se destacan 4,141 a motociclistas por transitar sin casco protector; 1,424 a conductores por circular sin seguro o con el seguro vencido; 758 por no utilizar el cinturón de seguridad; 595 por violar la luz roja; 369 por transitar sin luces y 352 por exceso de velocidad.
Asimismo, informó la retención de 3,988 motocicletas, además de 274 vehículos livianos y 117 vehículos pesados por transitar sin permiso. También indicó que fueron realizadas 18,666 asistencias viales a conductores y ciudadanos.
La institución reiteró su llamado a la ciudadanía a conducir con prudencia, respetar las señales de tránsito y evitar excesos de velocidad y rebases temerarios, al recordar que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.
FUENTE: ACENTO.