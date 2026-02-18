DINTEL desmantela presunto punto de drogas en Villa González y ocupa más de 240 porciones de sustancias ilícitas

Miembros de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), adscrita a la Policía Nacional, desmantelaron un presunto punto de expendio de drogas durante un operativo focalizado realizado la tarde del martes en el sector Papayo, municipio Villa González.

La intervención fue ejecutada en coordinación con agentes de la Policía Preventiva, como parte de las acciones dirigidas a combatir el microtráfico en esa demarcación.

Durante el operativo fue arrestado Jhoster de Jesús Tineo Pérez, de 29 años, quien intentó emprender la huida al percatarse de la presencia de los agentes, siendo interceptado de inmediato.

Al momento de su detención, se le ocupó un bulto que contenía 121 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, envueltas en recortes de fundas plásticas blancas; 47 porciones de presunta cocaína, distribuidas en potes plásticos; 74 porciones de un material presumiblemente crack, en fundas plásticas amarillas; y 6 porciones de una sustancia que se presume es heroína.

Además, las autoridades incautaron un teléfono celular y la suma de RD$8,550.00 en efectivo, en distintas denominaciones.

El detenido y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

