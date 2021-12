Diomedes arremete contra Ozuna y Omega

El merenguero Diomedes Núñez, conocido por sus éxitos que desde el año 1993 cosecha con El grupo Mío, reveló que el merengue «La para» grabado por Ozuna y Omega está muy mal cantado.

«Eso está mal cantado porque ellos no son cantantes ninguno de los dos. Ese merengue está fuera de tono y de todo», dijo el artista durante una entrevista en el programa dParranda Radio Show de Dominicana FM, al tiempo de añadir que un cantante de verdad no haría una grabación de esa naturaleza.

Aseguró que para ser cantante hay que nacer con ese talento y cultivarlo en el camino estudiando algún instrumento para, según afirmó, no desconocer totalmente los registros hasta donde uno puede llegar.

SOBRE ALA JAZA, ES MERENGUE O NO?

Durante su participación con los periodistas Cristian Santana, Diomelo Martinez, Moises Balbuena y Kandy, con relación a la música que hacen tanto Ala Jaza como Omega dijo que: «No es merengue, merengue; le pusieron merengue de calle para que caiga en el renglón merengue; sin embargo ellos han levantado el merengue de calle, que según dijo estaba de capa caída..

En ese sentido aseguró que el merengue de mambo hacía mucho que no sonaba un tema, hasta ahora que se deja sentir en la colaboración de Omega y Ozuna

SOBRE LAS DISQUERAS

En el espacio que es transmitido de lunes a viernes de 6:00 pm a 8:00 pm por Dominicana FM, el merenguero se refirió a las casas DISQUERAS, dijo que la desaparición de las mismas ha sido una bendición para los artistas ya que con ellas, también desapareció el boicot.

«Tú sabes los proyectos que las disqueras pararon en las oficinas porque a alguien no le gustó o porque aparecía un teórico que no sabe de música y no entiende lo que el artista quiso expresar; es una bendición para nosotros que sea así» apuntó.

SUS INICIOS

Diomedes, que suena en la actualidad con «De cajeta», un merengue fusionado, dijo estar agrandado en varias fechas para las fiestas navideñas.

En la música tuvo sus inicios en la orquesta de Sergio Vargas, luego pasa a ser trompetista de Alex Bueno y años más tarde pasa a ser cantante del equipo de Dionis Fernandez, debutando con el Grupo Mío en el año 1993, orquesta que «armó» en sociedad con el reconocido estratega musical Luisin Martí, quien fungía como su mánager y representante.

Fuente: Diario Digital