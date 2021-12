Dionis Sánchez niega que hayan 12 mil militares en la frontera

SANTO DOMINGO.-El senador de Pedernales, Dionis Sánchez, negó hoy que en la frontera hayan 12,000 militares.

El legislador indicó que el país debe trazarse la meta de tener el control de la frontera.

«Debemos tener como meta, los dominicanos, asumir el control de la frontera, que no lo tenemos. No es verdad que tenemos control de la frontera, todo eso es mito. No es verdad que hay doce mil agentes apostado en la línea fronteriza», señaló el senador.

De su lado, el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, indicó que todos los proyecto implementados con las visitas del expresidente Danilo Medina han sido abandonados por el actual gobierno.

Los legisladores hablaron en estos términos al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Cuando un guardia dominicano va a hacer una "diligencia" llama a un haitiano y le dice "cuídame ahí", en lo que él hace "su diligencia", dice el senador Dionis Sánchez en el #AlmuerzoGrupoCorripio pic.twitter.com/mOLyHXCyjZ — Periódico El Día (@ElDia_do) December 1, 2021

Fuente: El Dia