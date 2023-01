Diputada que renunció del PRD en noviembre, ingresa ahora al PLD

La diputada por San Pedro de Macorís Fior Daliza Peguero, que en noviembre pasado renunció al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y se declaró independiente, anunció este miércoles su ingreso al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Luego de meditar y hacer consultas con mi gente en mi provincia, San Pedro de Macorís, pudimos apreciar la voluntad de la gran mayoría, razón por la cual hoy, ante ustedes, hago de pleno conocimiento que me uno a las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)», dijo Peguero al agotar un turno en la Cámara de Diputados.

La legisladora, que al momento de su renuncia era la portavoz del PRD en la Cámara de Diputados, afirmó que ingresaba al PLD con la «convicción y el compromiso de promover un Gobierno compartido enfocado en trabajar para gobernar para todas y todos los dominicanos».

Aseguró que desde el PLD seguirá trabajando por una sociedad de oportunidades y de derechos, donde el crecimiento sea el resultado de un esfuerzo colectivo.

«Junto a mi equipo político, me voy a las filas de un partido con la firme convicción de que está renovado, con grandes ideales, que cree en los relevos políticos; me voy a las filas del Partido del profesor Juan Bosch, me voy al Partido de la Liberación Dominicana a sumar estrellas», agregó ante sus homólogos.

Peguero se refirió a la «importancia» de pertenecer a un partido, tras precisar que se encontró en una «situación difícil sin la cobertura y la sombrilla» de una organización política.

Fuente: Al Momento