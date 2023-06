Diputada Soraya no entiende porqué Genao la desmiente:“ Fue Janel que mencionó un político, no yo”

La diputada por el oficialista Partido Revolucionario Moderno, Soraya Suárez, informó que la investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas por supuestas irregularidades, no está contaminada porque ella haya dicho que el presidente del órgano fiscalizador, Janel Ramírez, mencionó a un político durante el interrogatorio que lleva a cabo la Comisión Especial en la Cámara de Diputados.

Por lo que la legisladora de Santiago, no entiende la negación ante el tema del presidente de la comisión, Rogelio Genao Lanza.

“Que yo dijera que hay político metido ahí, yo no sé porqué lo desmintió, porque fue Janel que mencionó a alguien, no fui yo. Que lo quieran desmentir, no entiendo el porqué, incluso por prudencia no mencioné nombre, incluso, Janel proporcionó pruebas más comprometedoras y todo está grabado”, sostuvo la legisladora de Santiago.

Asimismo dijo que a él (Janel) se le está cuestionando no investigando, lo cual la investigación es otra parte del proceso que todavía no se da, que él va a proporcionar de acuerdo a lo que él dice tener pruebas.

La congresista indicó que la población está a la espera de respuestas y hay que decirle lo que ha pasado con transparencia.

Genao Lanza negó que el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, mencionara nombres de importantes figuras políticas durante el interrogatorio que le realizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga las denuncias de irregularidades en el organismo fiscalizador, como lo dijo este viernes la diputada Soraya Suarez.

”No mencionó nombres”, dijo de manera escueta Genao a los periodistas, aunque minutos antes se había reusado a ofrecer declaraciones sobre el tema.

Fuente: N Digital