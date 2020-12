Diputado Amado Díaz considera Manuel Jiménez está obligado a abandonar el PRM

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santo Domingo Este, Amado Díaz, consideró este lunes que el alcalde de ese municipio, Manuel Jiménez, está obligado abandonar las filas de esa organización oficialista e irse a otro litoral.

Díaz manifestó que Jiménez defraudó a los electores, a los munícipes de Santo Domingo Este y al partido. “El partido no tiene ningún espacio dentro de su gestión y yo entiendo que él, a la larga, tendrá que irse antes de que produzca impacto su salida”, externó el legislador al ser contactado por Diario Libre.

El diputado aclaró que las opiniones que emite son de carácter personal.

“El partido que lo ayudó a ganar no tiene futuro político, no hay forma de ganar un proceso interno por votos, engañó la organización y las posibilidades de reconciliación no existen”, precisó.

El diputado perremeísta ha asumido, en otras ocasiones, un discurso “frontal” contra Jiménez. En el pasado mes de junio el legislador expresó su rechazo a la decisión del alcalde de eliminar a los lavaderos de vehículos clandestinos.

fuente: DL