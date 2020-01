Diputado condena violaciones sexuales y aboga por Ley de Castración Química

Santo Domingo.- El diputado perremeísta por la provincia El Seibo, Jean Luis Rodríguez, condenó el asesinato y violación de una niña de cuatro años ocurrida en Santiago y lamentó que casos como estos sigan ocurriendo en el país.

Rodríguez reprochó que los proyectos de ley de castración química para violadores sexuales y el que crea un registro nacional de agresores y violadores, sigan paralizando en el Congreso Nacional ante la frecuencia que ocurren violaciones sexuales en la República Dominicana.

Al ser abordado por la prensa que cubre el Congreso, el legislador indicó que las estadísticas muestran que los años 2015 y 2016 dejaron 4,285 niños abusados sexualmente, con 2,542 personas presas por delitos sexuales contra menores. Agregó que entre 2008 y septiembre de 2016, las mujeres dominicanas presentaron 578,418 denuncias de delitos sexuales.

“Nosotros hemos sometido estos dos proyectos de ley buscando disminuir estos casos y el de registro, que no existe en el país procurando que nuestros niños y niñas no estén expuestos a este tipo de peligro, por eso entendemos que no se puede permitir que estos proyectos periman otra vez”, dijo.

Detalló que el de castración química ha perimido dos veces en la Cámara sin que rindan ningún informe.

Consideró que el país necesita la aprobación de estas leyes para empezar a disminuir estas tragedias nacionales.

