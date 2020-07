Diputado Domingo Baret impugnará proceso por “fraude y falsificación” en llenado de actas

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Baret, anunció este martes el proceso de impugnación a múltiples colegios electorales de la circunscripción 3 del municipio Santo Domingo Este, lugares donde según él se cometieron una serie de anomalías en el proceso de escrutinio y llenado de las actas “para favorecer a otros candidatos”.

Los colegios que señala el actual legislador y aspirante a la misma posición en los pasados comicios, figuran casi la totalidad de Boca Chica y San Antonio de Guerra, donde dijo que “en las artimañas se pudo ver un exalcalde del municipio de Santo Domingo Este manoseando las actas antes de llegar a la Junta Electoral correspondiente”.

Mediante un comunicado, Baret dijo que ambas juntas electorales fueron intimadas mediante acto de alguacil y que deben abstenerse de proclamar candidaturas hasta tanto no se haga una revisión exhaustiva y reconteo de los votos “con la presencia de observadores acreditados para evitar un nuevo escrutinio viciado y carente de veracidad”.

Esos actos han sido calificados por el legislador “como un atraco a la democracia expresada en las urnas y un delito electoral que debe ser investigado a profundidad para establecer responsabilidad penal y hasta la cárcel a los responsables”.

Entre las anomalías, según dijo, figuran la asignación de votos nulos y observados a dos candidatas de Boca Chica, el tachado y borradura en actas de escrutinio, incongruencia entre los resultados reales y la reportada ante las juntas electorales, falsificación de datos

“Y el caso más escandaloso es la asignación de todos los votos de una mesa a un solo candidato, lo que es inaceptable y por tanto ambas juntas electorales tendrán que corregir dichos errores voluntarios y en consecuencia cariar el resultado de las elecciones de diputados en esa demarcación”, expresó.

“Francis Gas” como es conocido popularmente, expresó que un grupo de hombres y mujeres constituyeron una asociación de malhechores “se compusieron y con premeditación asaltaron el control de las mesas, a fin de tener bajo su componenda a funcionarios, delegados y suplentes para cometer el hecho criminal-electoral”

Baret dijo que trató de insertar observadores en muchos de esos lugares, sin embargo, a estos no se les permitió la entrada ya que de ser así no podrían cometer el delito que hoy está cuestionando. En principio pensó en no reclamar nada, sin embargo, dijo que el trabajo y el voto popular deberán ser respetados ante cualquier circunstancia.