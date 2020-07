Diputado electo de Santo Domingo Norte da positivo al COVID-19

Santo Domingo Norte, RD

El diputado electo del municipio Santo Domingo Norte, Emmanuel Morales, informó que dio positivo al COVID-19.

Morales señaló que comenzó a sentir “algunos síntomas gripales” pasadas las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, por lo que se mantuvo aislado a la espera de los resultados de su prueba del COVID-19.

“Es mi deber informarles a nuestros queridos amigos que, después de pasadas las elecciones del 5 de julio me sentí con algunos síntomas gripales y me mantuve aislado hasta esperar la prueba que hoy confirma que me he contagiado del COVID-19”, escribió el electo diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en su cuenta de Instagram.

Dentro del municipio Santo Domingo Norte han dado positivo al coronavirus 16 regidores y recientemente falleció a causa de esta enfermedad la madre del alcalde de esta delimitación, Carlos Guzmán.

Al igual que Morales, quien aparentemente fue contagiado durante la campaña electoral, más de 15 políticos, entre ellos el presidente electo Luis Abinader (ya curado), fueron ha sido afectados por el virus.

LD