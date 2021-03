Diputado Gustavo Sánchez dice que gobernadoras del PRM tienen el mismo discurso

El vocero de los diputados y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, dijo este martes, al parecer, las gobernadoras del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tienen el mismo discurso.

Sánchez respondió a las recientes declaraciones que emitió la gobernadora por Montecristi, Nelsy Cruz, en las que dijo que faltaban pocas horas para los perremeístas poder disfrutar del poder.

A esto, el legislador también agregó que, la gobernadora de la provincia La Vega había dicho en meses pasados que los puestos públicos eran para los perremeístas.

«De manera que, el PRM tiene un lío grande, pues no ha podido satisfacer la demanda de su liderazgo y al parecer el gobierno de Luis Abinader es más oligárquico en lo que tiene que ver con la situación de la sociedad civil que no levantó una bandera y no hizo un trabajo electoral y los miembros del PRM se sienten dolidos por no ser tomados en cuenta», puntualizó Sánchez.

Manifestó que los miembros del PRM han sido desplazados por una sociedad civil que no tiene partido, pero sí tiene gobierno.

El vocero peledeísta habló previo a una reunión con la dirigencia del PLD en Villa Juana para darle respaldo a las aspiraciones políticas del alcalde de Santiago, Abel Martínez.

Fuente: DL