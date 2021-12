Diputado introdujo Código Penal fue uno de los que votó en contra; PLD responsabiliza al PRM de boicoteo

Jesús Ogando, proponente del Código Penal en el Congreso Nacional, fue uno de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que votó en contra de la pieza legislativa a pesar de que se había llegado a un consenso en la comisión bicameral que estudiaba el proyecto.

Por tal razón, el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) responsabiliza al partido de gobierno de boicotear la aprobación del Código Penal, proyecto que lleva más de dos décadas en el Congreso Nacional.

El diputado Ogando justificó su voto en contra, debido a que, según su entender, desde el Senado de la República se le introdujo cambios al Código Penal que imposibilitaban su aprobación en la Cámara Baja, entre los que citó el supuesto trato desigual entre hombres y mujeres que está en la pieza legislativa.

Ogando señaló que si el Código Penal hubiera pasado con los cambios que se introdujeron en el muy comentado retiro de los diputados y senadores en un hotel de Juan Dolio ayer la Cámara Baja hubiera aprobado el controversial proyecto.

Aseguró que, tanto la sociedad dominicana como el PRM, quiere un Código Penal equilibrado, justo y que responda a los mejores intereses de la República Dominicana.

“Los cambios que se introdujeron en el Senado desembocaron en que el Código fuera rechazado, porque si se hubiera aprobado como estaba en el retiro ese código ayer hubiera pasado. No son simples cambios, nosotros podemos aprobar algo que está mal para ver si lo podemos arreglar más adelante, el informe adolecía de muchas cosas, el trato desigual entre hombres y mujeres es obvio, una desigualdad que va en contra de la constitución. Lo que sucede es que queremos un código equilibrado, justo y que responda a los mejores intereses, lo voy a reintroducir”, señaló Ogando.

Mientras, diputados de la bancada peledeísta señalan que la sociedad dominicana está “frustrada” porque el PRM vendió en la oposición que una vez fueran gobierno el Código Penal iba a ser aprobado con todo y las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo en la nación caribeña.

Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD, señaló que esa organización apoyaron todos los avances alcanzados en la comisión bicameral para la aprobación de la referida pieza legislativa, excepto el encarcelamiento de las mujeres cuando decidían practicarse un aborto.

Sánchez acusó al PRM de que hoy en día la República Dominicana no cuente con un Código Penal moderno y que esté en sintonía con los nuevos lícitos penales.

“Creo que los avances que se aprobaron en la comisión bicameral era de interés público en sentido general, independientemente de la penalización de la corrupción, que nosotros la saludamos, habían otros avances que en lo particular como organización lo único que nos preocupaba era el encarcelamiento de la mujer cuando interrumpe el embarazo, lo demás estábamos de acuerdo en todo sin embargo el PRM prácticamente boicoteó que no pudiera aprobarse esta iniciativa. La sociedad está frustrada, porque esperaba que con la mayoría que tiene el PRM pudieran darle un Código Penal esperado como era el deseo del pueblo dominicano. El PRM es el responsable de que la sociedad dominicana hoy no tenga un Código Penal acorde a las circunstancias y los nuevos ilícitos que tienen que deben ser castigados de forma ejemplar”, dijo Sánchez.

En iguales términos opinó el diputado de San Cristóbal por el PLD, Eddy Montás, quien indicó que no es normal que los diputados del PRM por razones personales y no partidarias, no hayan aprobado el Código Penal.

Montás indicó que es imperdonable que la República Dominicana se encuentre estancadas en tipificaciones como el feminicidio y el uso del ácido del diablo, además de que el PRM había prometido que para octubre del presente año, el país contaría con un nuevo Código Penal.

“Hay dos aspectos que es bueno resaltar, en todos los congresos de todos los países una minoría es radical de un lado hacia otro, aunque yo soy de los que entiende que la sociedad avanza hacia el centro, y eso es normal, pero lo que no es normal es que muchos diputados del oficialismo por razones personales no hayan votado por lo que su gobierno dijo que iba a existir en octubre que es el Código Penal, pero sobretodo de no dotarle a la sociedad esas tipificaciones que nosotros tenemos que hacer avanzar, esos temas sobre el feminicidio y el ácido del diablo”, Eddy Montás, diputado del PLD”, señaló.

Ayer, la Cámara de Diputados dominicana rechazó un nuevo Código Penal, proyecto que había causado polémica principalmente por ser muy restrictivo en relación al aborto, práctica que sigue totalmente prohibida en el país.

El nuevo Código Penal, que había sido aprobado en el Senado el pasado 23 de noviembre, fue rechazado por el pleno de la Cámara baja con 86 votos en contra y 55 a favor, por lo que proyecto vuelve al limbo en el que se ha mantenido durante los últimos 20 años.

Los grupos feministas exigen que el aborto se despenalice en tres circunstancias: el riesgo para la vida de la madre, la violación o el incesto y si un feto con malformación no tiene posibilidad alguna de sobrevivir después del parto.

Los intentos para renovar el Código Penal, que data de 1884, se han demorado dos décadas.

En dos ocasiones, en 2014 y 2016, el Congreso Nacional aprobó el Código Penal, pero en ambas el texto fue vetado por el entonces presidente Danilo Medina, precisamente por no permitir el aborto en las tres causales.

Fuente: N Digital